2 år, ingen gevinster: Er Lockheed Martins aksje verdt å kjøpe?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) har vært en solid aktør innen luftfarts- og forsvarssektoren. Men i løpet av de siste to årene har aksjen egentlig ikke gått noe sted, og svevet rundt $465. Det reiser et stort spørsmål: Er det fortsatt et godt kjøp?

Med en markedsverdi på over 110 milliarder dollar, er det ingen tvil om at Lockheed Martin er en forsvarsgigant. De lager alle slags viktige militære ting, fra banebrytende fly til kritiske missilsystemer. I tillegg har de økt salget gjennom årene, fra 39,9 milliarder dollar i 2014 til 67,6 milliarder dollar i 2023.

I første kvartal 2024 gjorde selskapet det bedre enn forventet i omsetning, og hentet inn 17,2 milliarder dollar, som slo prognosene med heftige 1,2 milliarder dollar. Men fortjenestemarginene deres falt litt, hovedsakelig på grunn av kostnadsoverskridelser i divisjonene Aeronautics og Missiles and Fire Control. Så mens salget er oppe, tjener de ikke like mye som før.

Bortsett fra disse kostnadsoverskridelsene, er det alltid risikoen for økonomiske nedgangstider som påvirker forsvarsutgiftene. Også konkurransen i forsvarsindustrien tiltar, noe som kan presse Lockheed Martins fortjenestemarginer lenger ned.

Etter å ha gått gjennom de siste grunnleggende tingene i selskapet, la oss dykke ned i diagrammene for å se hva de sier om Lockheed Martins aksje. Er det noen trender eller mønstre som kan gi oss en pekepinn på hvor det er på vei videre?

Bryter seg ut av rekkevidden

Hvis vi ser LMTs langsiktige diagrammer, kan vi se at aksjen stort sett har vært intervallbundet mellom $400 og $500 i mer enn 2 år nå. Investorer som har investert i aksjen i aksjen ville ha tjent lite eller ingen penger når det gjelder prisstigning.

Vi nevner prisstigning fordi LMT betaler utbytte, som for tiden gir en årlig utbytteavkastning på 2,7 %. Så de ville ha gitt noen avkastning i form av utbytte.

LMT-diagram av TradingView

Hvis du er en investor som ønsker å kjøpe LMT-aksjer, vil vårt råd være at du venter til den bryter over $500 på en overbevisende måte, dvs. stenger over dette nivået i 2-3 dager.

Hvis du er noen som har kjøpt LMTs aksjer de siste 2 årene eller før det, foreslår vi at du holder på aksjen på dagens nivå, men selger den hvis den går under $380.

Styrken oppover fortsetter på kort sikt

På kortsiktige time- eller 2-timers diagrammer ser LMTs aksje mye bedre ut. Den sterke har vært på en sterk oppadgående trend siden den lavede et lavpunkt på $413,93 15. februar. Men den har møtt motstand ved handel over $470-nivået.

LMT-diagram av TradingView

Kortsiktige handelsmenn som ønsker å gå langt i aksjen kan gjøre det hvis aksjen lukker over $470 for en dag og plasserer et stop loss på $442. Det første profittmålet er $498. Men hvis aksjen krysser over $500, kan de forvente at den når $536,4 i løpet av de neste ukene.

Traders som er bearish på aksjen må vente på at den enten bryter den kortsiktige bullish trendlinjen, vist i diagrammet, eller shorter aksjen når den når over $485 og holder et stop loss på $502. Hvis aksjen begynner å falle, er dens umiddelbare støttenivåer $442 og $414, som bør være deres fortjenestemål.

