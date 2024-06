Duolingo-aksjen falt 12 % til tross for rekordhøy lønnsomhet og inntektsvekst, her er grunnen

Duolingo, den populære språkopplæringsappen, står overfor den laveste antallet abonnenter siden 2022, noe som har satt selskapet i fare for å falle fra sin høye rangering i Obsidian League.

Til tross for at markedsforventningene overgikk i daglig gjennomsnittlig bruk for kvartalet som slutter i mars, falt appens aksjer med 12 % over natten, noe som understreket investorenes bekymringer om vekstbanen.

Duolingo har jevn vekst, men avtagende fart

Daglige aktive brukere (DAU) økte med 55 % og nådde 31,4 millioner, en fortsettelse av appens sterke ytelse under pandemien da mange tok opp nye språk under nedstengninger. Duolingos administrerende direktør Luis von Ahn uttrykte imidlertid et forsiktig syn.

“Vi hadde 10 kvartaler med akselererende DAU-vekst, og vi sa nesten hvert kvartal: dette kan ikke skje for alltid.”

Denne erkjennelsen av uunngåelige nedganger kan ha bidratt til investorenes uro til tross for de generelle positive tallene.

Rekordoverskudd og inntektsvekst

I motsetning til nedgangen i veksten, rapporterte Duolingo en robust økonomisk ytelse for kvartalet.

Selskapets nettoinntekt var på 27 millioner dollar, en betydelig forbedring fra et nettotap på 2,6 millioner dollar i samme kvartal året før.

Inntektene så også en betydelig økning, opp 45 % til 167 millioner dollar.

Denne økonomiske suksessen ble delvis drevet av innovasjoner i appen og nye prisstrategier, inkludert dyrere pakker for familier og et ubegrenset bruksalternativ kalt Max, som nå utgjør 10 % av aktive brukere.

Inntjeningsutsikter og investorreaksjon

Til tross for de sterke økonomiske resultatene og en oppjustering av inntektsprognosen for året til 735,5 millioner dollar fra 729,5 millioner dollar, forble fokuset for investorer på det avtagende tempoet for nye brukertilføyelser.

Denne bekymringen gjenspeiles i den forventede åpningsprisen for Duolingo-aksjer, ned 12 % til 244,64 dollar.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.