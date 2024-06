Taiwan vedtar 4 lover for å takle svindel og hvitvasking av digitale eiendeler

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Taiwans utøvende Yuan har tatt et betydelig skritt for å begrense økonomisk kriminalitet ved å godkjenne fire nye lover som tar sikte på å bekjempe svindel og styrke tiltak mot hvitvasking av penger, spesielt innenfor det digitale aktivaområdet.

Som rapportert av lokalavisen ‘ abmedia ‘, har disse lovene samlet som mål å stramme myndighetenes grep om en rekke kriminelle aktiviteter, og sikre et robust juridisk rammeverk for å møte nye utfordringer innen finans og teknologi.

Detaljert oversikt over den nye loven

Den nye lovpakken inkluderer forskriften om forebygging av svindelkriminalitet, lov om forebygging av hvitvasking, lov om teknologietterforskning og sikkerhet og lov om kommunikasjonssikkerhet og tilsyn.

Disse lovene er utformet for å fungere i synergi for å takle kompleksiteten til moderne økonomisk kriminalitet, med et spesielt fokus på den raskt utviklende sektoren av digitale eiendeler.

Styrket lov om forebygging av hvitvasking

Et sentralt trekk ved oppdateringene er den fornyede loven om forebygging av hvitvasking av penger, som nå pålegger strengere straffer for manglende overholdelse, spesifikt rettet mot leverandører av virtuelle eiendeler (VASP).

Viktige endringer inkluderer strenge registreringskrav, med straffer for manglende overholdelse som når opptil to års fengsel.

Loven innfører spesielle kategorier for hvitvaskingsforbrytelser som involverer virtuelle aktivakontoer og tredjeparts betalingskontoer, med straffer fra seks måneder til fem års fengsel og bøter på opptil NT$50 millioner.

Reguleringstiltak for valutahandlere

De reviderte lovene setter også strenge overholdelsesbestemmelser for både innenlandske og utenlandske valutahandlere som opererer i Taiwan.

Disse forskriftene pålegger at valutaforhandlere enten fullfører passende selskapsregistrering eller etablerer filialer i landet, for å sikre at de oppfyller Taiwans standarder mot hvitvasking av penger.

Innvirkning på kryptovalutaindustrien

Finanstilsynskommisjonens nestleder, Qiu Shuzhen, fremhevet FSCs viktige rolle i denne regulatoriske overhalingen.

Hans kommentarer understreket en forpliktelse til streng tilsyn, intern kontroll og økt åpenhet.

Dette lovgivende trekket har allerede sett at tjuefem virtuelle valutavekslinger i Taiwan bekrefter at de overholder de nye bestemmelsene mot hvitvasking av penger.

