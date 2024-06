Warner Bros. Discovery Q1-inntekter går glipp av forventningene: inntektene faller 7 %, men streaming vokser sterkt

Warner Bros. Discovery, Inc., det USA -baserte multinasjonale massemedie- og underholdningskonglomeratet kunngjorde sine resultater i dag for første kvartal av FY24.

Selskapet genererte en omsetning på 9,958 milliarder dollar, i motsetning til ekspertenes forventninger på 10,27 milliarder dollar, med en nedgang på 7 % sammenlignet med 10,70 milliarder dollar som ble tjent i første kvartal året før.

Warner Bros. Discovery, Inc. så et justert tap på 4966 millioner eller $0,40 per aksje. Aksjene i selskapet falt med 3 %.

I første kvartal falt annonseinntektene på nettverket med 11 %, og de rapporterte annonseinntektene for nettverket var på 1,99 milliarder dollar.

Den totale justerte EBITDA var $2.102 millioner for dette kvartalet.

Kontanter fra operasjonelle aktiviteter økte til 585 millioner dollar. Fri kontantstrøm økte til $390 millioner, med en forbedring på $1,3 milliarder sammenlignet med Q4 av FY23.

“Vi er fornøyde med fremgangen vår i første kvartal, som bevises av sterke resultater i viktige KPIer. Vi leverte en meningsfull vekst i strømmevirksomheten vår med en fin akselerasjon i annonsesalget, og genererte nesten $90 millioner i positiv EBITDA for kvartalet. Vi kommer snart til å rulle ut Max til 29 land over hele Europa, og innholdsutvalget for Max det kommende året er et av våre sterkeste noensinne. Warner Bros. Pictures hadde også en sterk start på året som det første studioet som nådde 1 milliard dollar i både oversjøiske og globale billettkontorer, og de har en god tavle på gang. Viktigere, vi leverte nok en gang sterk fri kontantstrøm, selv i vårt sesongmessig svakeste FCF-kvartal. Vi fortsetter å ta modige grep for å transformere selskapet vårt for fremtiden, mens vi posisjonerer oss for å dra full nytte av mulighetene som ligger foran oss.»