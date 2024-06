Akamai må slå seg sammen med Cloudflare: Jim Cramer

Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) må slå seg sammen med slike som Cloudflare eller Fastly, ifølge Jim Cramer. Aksjene til selskapet med hovedkontor i Cambridge falt 8,0 prosent på fredag.

Cramer deler synet på Akamai Technologies

Mad Money-verten fikk all ros for cybersikkerhetsenheten til $AKAM på CNBCs ” Squawk Box ” i dag.

Men innholdsleveringsnettverket, la han til, er “gammeldags” og bør derfor konsolideres. Han anbefalte å la Matthew Prince – administrerende direktør i Cloudflare “ta over”.

Jim Cramer forventer at Akamai Technologies er “verdt mye hvis du avlaster den dårlige divisjonen]”.

Han kalte til og med cybersikkerhetsvirksomheten en “kronjuvel” og uttrykte skuffelse over det faktum at $AKAM for øyeblikket ikke får noen kreditt for det segmentet.

Høydepunkter fra Akamai Q1-resultatmelding

Cramers kommentarer følger den kvartalsvise resultatrapporten som Akamai Technologies la ut i går kveld.

Det Nasdaq-noterte firmaet så sin leveringsinntekt på 11 % på årsbasis, men sikkerhetsinntektene økte med hele 21 % til 491 millioner dollar i første kvartal, ifølge pressemeldingen.

Legg merke til at cybersikkerhetsvirksomheten til $AKAM nylig vant en kontrakt fra den amerikanske hæren for “taktisk identitet som en del av null trust push”.

Akamari-aksjen er nede i skrivende stund også fordi en Citi-analytiker senket kursmålet til 110 dollar etter at teknologiselskapet negativt reviderte sin helårsveiledning for å gjenspeile en “styrkende amerikanske dollar, en stor kunde på sosiale medier som optimaliserer kostnadene og bremser trafikkveksten på tvers av bransjen» fredag.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.