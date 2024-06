Novavax-aksjene hopper 40 % på lisensavtalen på 1,2 milliarder dollar med Sanofi til tross for tap i første kvartal

Novavax (NASDAQ:NVAX)-aksjer steg med 40 % i førmarkedshandel fredag, ikke bare drevet av selskapets resultatrapport for første kvartal 2024, men enda viktigere, av en viktig avtale på flere milliarder dollar med den franske farmasøytiske giganten Sanofi SA.

Til tross for at de rapporterte et tap per aksje i første kvartal på $1,05, bredere enn $0,92 forventet av analytikere, og en omsetning på $93,85 millioner som falt under konsensusanslaget på $141,16 millioner, ansporet kunngjøringen av partnerskapet til en dramatisk økning i Novavaxs aksjeverdi.

Novavaxs avtale med Sanofi øker investortilliten

Lisensavtalen, potensielt verdt opptil 1,2 milliarder dollar, har fjernet bekymringene angående Novavaxs evne til å forbli i virksomhet.

Det innebærer co-kommersialisering av Novavax sin COVID-19-vaksine og utvikling av nye COVID-19-influensa-kombinasjonsvaksiner ved bruk av Novavaxs Matrix-M-adjuvans.

Sanofi vil betale Novavax 500 millioner dollar på forhånd og opptil 700 millioner dollar i utviklings-, regulerings- og lanseringsmilepæler.

Videre vil Novavax motta tosifrede prosentvise royalties på salg av disse vaksinene.

Sanofi kjøper en eierandel i Novavax

Som en del av avtalen vil Sanofi ta en eierandel på 4,9 % i Novavax for 70 millioner dollar.

Denne investeringen verdsetter Novavax til rundt 1,4 milliarder dollar, nesten det dobbelte av markedsverdien på rundt 628 millioner dollar fra og med torsdag, men fortsatt langt under 2021-toppen på 20 milliarder dollar.

Sanofi møtte produksjonsforsinkelser for Covid vax

Det strategiske partnerskapet med Sanofi markerer en betydelig snuoperasjon for Novavax, som hadde slitt med produksjonsproblemer og forsinkelser i regulatorisk godkjenning for sin COVID-vaksine.

Sanofis sjef for vaksiner FoU, Jean-Francois Toussaint, uttrykte entusiasme for å integrere Novavaxs høyeffektive COVID-19-vaksine med Sanofis influensavaksineportefølje.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.