GameStop-aksjen åpnet 45 % opp på mandag: her er grunnen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

GameStop Corp (NYSE: GME) åpnet omtrent 40 % opp mandag etter at «Roaring Kitty» la et innlegg på «X» for første gang siden 2021.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Hvorfor er Roaring Kitty viktig for $GME?

Copy link to section

Det er viktig siden Keith Gill, som går av «Roaring Kitty» på X og «DeepF******Value» på Reddit, er den som inspirerte den korte klemmen i 2021.

Han er derfor pioneren innen meme-aksjevanviddet for å si det sånn.

Gill møtte til og med et gruppesøksmål som påsto at han oppførte seg som om han var ny innen handel, men var en lisensiert profesjonell i stedet. Eks-markedsføreren ved Massachusetts Mutual Life Insurance vitnet også for kongressen.

GameStop-aksjen har nå steget rundt 150 % på mindre enn en måned – noe som likevel ikke er noe sammenlignet med kortklemme-rallyet i 2021.

Er GameStop-aksjen verdt å kjøpe i mai?

Copy link to section

$GME har steget de siste ukene, selv om det rapporterte et skuffende kvartal i slutten av mars.

Detaljhandelsfirmaet for videospillvarer så sin salgstank på 20 % i sitt fjerde finanskvartal, mens 21 cent av inntjening per aksje også kom godt under Street-estimatene.

Merk at den massive økningen i GameStop-aksjen i år ikke støttes av fundamentale forhold i seg selv. Faktisk anbefaler Michael Pachter – en Wedbush Securities-analytiker forsiktighet siden aksjer i selskapet basert i Grapevine, Texas kan krasje til $5,0 i løpet av de kommende månedene ( les mer ).

Det børsnoterte selskapet i New York betaler foreløpig heller ikke utbytte. Så den siden av historien er heller ikke spesielt spennende.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mer