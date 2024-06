Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Nio Inc presser på oppsiden i premarket i dag etter at William Li – konsernsjefen ble kåret til “årets elbil-person”.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Hvorfor vant Nio CEO tittelen?

Copy link to section

Li ble kronet på 2024 TopGear.com Electric Awards på mandag.

Nyheten kommer kort tid etter at Nio ble det første elektriske kjøretøyfirmaet som lanserte semi solid state-batterier for massemarkedet. I følge Jack Rix – sjefredaktør for BBC Top Gear:

Li har signert avtaler over hele Kina for å bruke batteribytteteknologien som standard på fremtidige biler, og har satt sitt preg på elbiler.

Legg merke til at selskapet basert i Shanghai, Kina, også er planlagt å avduke sin første bil for massemarkedet i mai. Nio-aksjen er ned rundt 40 % for året i skrivende stund.

Nio så en stor økning i leveranser i mars

Copy link to section

Forrige måned rapporterte Nio en 46 % sekvensiell økning i sine månedlige leveranser, mens beregningen var opp 14,3 % sammenlignet med i fjor ( finn ut mer ).

Det kinesiske firmaet er nær ved å nå en halv million i totale leveranser til dags dato. BBCs Jack Rix sa også mandag:

Nio er opptatt med å rulle ut sine batteribyttestasjoner over hele Sentral-Europa, og hvis formatet sprer seg, kan Li bli en av de mest innflytelsesrike personene i bilindustrien.

Vår markedsanalytiker Crispus Nyaga forventer at $NIO vil nå $7,0 på kort sikt, men forventer at en nedtur vil følge etterpå.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mer