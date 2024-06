Pfizers neste trekk: Kan det gå over $30?

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) gikk foran et utfordrende 2023 på aksjemarkedet, med aksjer som stupte fra over $50 til et lavpunkt på $25. Den siste utviklingen tyder imidlertid på en potensiell snuoperasjon for den farmasøytiske giganten. 1. mai 2024 rapporterte Pfizer bedre resultater enn forventet for årets første kvartal.

Deres ikke-GAAP-inntekt per aksje på 0,82 dollar overgikk forventningene med 0,31 dollar, mens inntekter på 14,9 milliarder dollar slo anslagene med 980 millioner dollar. Til tross for en omsetningsnedgang på 19,5 % fra år til år, forble Pfizer optimistisk, og bekreftet sin inntektsguiding for hele året på $58,5 til $61,5 milliarder og økte den justerte guidingen for utvannet EPS til $2,15 til $2,35. Selskapet forventer også å levere minst 4 milliarder dollar i netto kostnadsbesparelser innen utgangen av 2024 fra det tidligere annonserte kostnadsomstillingsprogrammet.

Disse positive økonomiske resultatene kommer midt i et utfordrende landskap, spesielt med fallende inntekter fra Pfizers COVID-19-produkter, Comirnaty og Paxlovid. Til tross for dette så selskapets ikke-COVID-produkter operasjonell vekst, med sterke prestasjoner fra Eliquis og andre nøkkeltilbud. Albert Bourla, administrerende direktør i Pfizer, la vekt på den robuste ytelsen til deres ikke-COVID-produktportefølje, og fremhevet økte inntekter fra nylige kommersielle lanseringer og kjøpte produkter.

Nå, med Pfizers nylige finanser som setter scenen, la oss dykke ned i diagrammene for å analysere om selskapets aksje kan bryte over $30-merket og opprettholde gjenoppblomstringen.

Støttenivået som har bestått tidens tann

En titt på Pfizers langsiktige ukentlige diagram og det blir tydelig hvordan $25 har vært en bunnsolid støtte for aksjen i mer enn 10 år nå, inkludert under COVID-krakket. Også denne gangen fant aksjen støtte nær det nivået da den falt til sitt laveste nivå i 52 uker på $25,20 den 26. april.

PFE-diagram av TradingView

Siden utgivelsen av Q1-tallene har aksjen returnert mer enn 10 % fra det nivået, noe som må gi et glimt av håp til Pfizers eksisterende aksjonærer. Men bortsett fra det, tilbyr det også en lavrisikoinngang til investorer som er positive på aksjen. De kan gå lenge på nåværende nivåer nær $28, og holde et stop loss på $25.

Hvis aksjen skyter opp herfra har de mye å vinne mens de risikerer bare 10-12% på denne investeringen.

Trenger å krysse kortsiktige motstandsnivåer for vedvarende oppgang

På kortsiktige, 4-timers diagrammer ser Pfizers aksje eksepsjonelt sterk ut akkurat nå med alle trendindikatorer dypt i det grønne. Aksjen møter imidlertid motstand i umiddelbar nærhet. Siden starten av året har den ikke klart å gå over 28,8 dollar to ganger. I tillegg faller 61,8% retracement av fallet fra $34 til $25,2 også på $28,56.

PFE-diagram av TradingView

For tradere som er positive på aksjen, bør de ideelt sett vente til den lukker over $28,8 for en dag for å ta lange posisjoner. Hvis den klarer å gjøre det, kan de holde et stop loss på $26,94 og kjøre det helt opp til $34.

Traders som er bearish på aksjen har en lavrisikoinngang her. De kan shorte aksjen på nåværende nivåer på $28 mens de holder et stop loss noen få cent over $28,8. Hvis aksjen begynner å falle, kan de bokføre fortjeneste nær $25,5.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

