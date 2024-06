SoftBank har nesten helt trukket seg ut av Alibaba-aksjen

SoftBank sier at de nesten helt har trukket seg ut av Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA). Aksjene til den kinesiske teknologititanen er fortsatt opp rundt 4,0 % på mandag.

SoftBank har investert i Arm i stedet

Alibaba står nå for «nesten null» prosent av netto aktivaverdi i SoftBank – en massiv nedgang fra 48 % i 2020.

Det japanske konglomeratet satser nå mer aggressivt på kunstig intelligens. Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM), for eksempel, utgjør 45 % av netto aktivaverdi ved skriving. I følge Yoshimitsu Goto – økonomisjefen i SoftBank:

Dette viser et skifte til en AI-sentrisk portefølje. Arm er kjernen i vårt skifte til AI og eiendelene som vi og SoftBank Vision Fund besitter.

SoftBank er for tiden majoritetseier i den britiske brikkedesigneren.

Alibaba vil rapportere kvartalsresultater i morgen

SoftBank avsluttet regnskapsåret 2023 med realiserte og urealiserte verdivurderingstap på rundt ¥960 milliarder relatert til sin posisjon i $BABA.

Nyheten kommer bare et døgn før Alibaba skal rapportere sine økonomiske resultater for fjerde kvartal. Konsensus er at den skal tjene 92 cent per aksje mot $1,15 per aksje for et år siden.

I forkant av resultatrapporten senket Youssef Squali – en Truist-analytiker kursmålet sitt på Alibaba-aksjen til $113. Det antyder imidlertid fortsatt en oppside på 35 % herfra.

Legg merke til at selskapet basert i Hangzhou, Kina, også for øyeblikket betaler en utbytteavkastning på 1,18 %, noe som utgjør en annen god grunn til å ha det i investeringsporteføljen din.

