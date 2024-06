Van Eck kutter eierandelen i Lemonade-aksjen: bør du også?

Van Eck Associates Corp annonserte nettopp å ha kuttet sin eierandel i Lemonade Inc (NYSE: LMND). Aksjene i forsikringsselskapet er fortsatt opp med mer enn 15 % i skrivende stund.

Van Eck solgte LMND til en verdi av 244 000 dollar

Investeringsforvaltningsselskapet reduserte eksponeringen mot $LMND med over 28 % i fjerde kvartal.

Det solgte totalt 6.053 aksjer i Lemonade for rundt 244.000 dollar – men har fortsatt rundt 15.000 aksjer i det New York-baserte firmaet.

Nyheten kommer et par uker etter at Lemonade rapporterte sine økonomiske resultater for første kvartal som toppet Street-estimatene. $LMND sa også at det vil gå i balanse på kontantstrømbasis innen utgangen av 2024.

Lemonade-aksjene er ned over 10 % for året i skrivende stund.

Bør du kjøpe Lemonade-aksjer i dag?

Styrken i Lemonades Q1 var først og fremst knyttet til gunstig PYD (utvikling fra tidligere år), ifølge analytikere hos Jefferies.

De fortsetter å rangere $LMND til “underperform” siden den fordelen neppe vil være tilbakevendende. Deres prismål på $16 antyder en ulempe på omtrent 10 % herfra.

Jefferies er fortsatt bearish på Lemonade-aksjen ettersom ekspertene forutsier værrelaterte tap fremover. De er motvillige til å endre holdning til forsikringsselskapet før det er flere bevis på at det beveger seg mot bærekraftig lønnsomhet.

Merk at det børsnoterte selskapet i New York ikke betaler utbytte ved skriving. Så det er heller ikke attraktivt å eie som et middel til passiv inntekt.

