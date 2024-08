NEAR-protokollen ser over $300 000 i lange likvidasjoner ettersom prisen faller

NEAR-protokollen (NEAR) har hatt en kraftig nedgang, og har falt 3 % de siste 24 timene og over 11 % den siste uken. Denne nedturen kommer midt i bredere tap i kryptovalutamarkedet, og sletter gevinstene som fulgte Donald Trumps tale på Bitcoin 2024.

Markedets bearish trend har ført til betydelige likvidasjoner, særlig påvirket lange posisjoner.

For øyeblikket handles NEAR rundt $5,23, og svever nær den psykologisk kritiske $5-merket.

Okser sliter med å avverge bjørnene, ettersom data fra Coinglass indikerer at bullish spill på NEAR har sett over $313 000 likvidert bare de siste 24 timene.

Totale likvidasjoner for NEAR-handlere har oversteget $352.000, med bare $39.000 som står for korte posisjoner.

Denne trenden stemmer overens med det bredere kryptovalutamarkedet, som har vært vitne til over 134 millioner dollar i likvidasjoner, med longs som lider mest på over 109 millioner dollar. Shorts har sett omtrent 25 millioner dollar i posisjoner avviklet, noe som fremhever markedets nåværende volatilitet.

NEAR Protocol og det desentraliserte AI-markedet

Til tross for nylige nedganger, fortsetter NEAR Protocol å tiltrekke seg interesse, spesielt i de desentraliserte AI- og Web3-markedene. NEAR er en proof-of-stake Layer-1 blockchain designet for å støtte desentraliserte applikasjoner (dApps), noe som gjør den til et samlingspunkt for investorer som ønsker å benytte seg av disse innovative sektorene.

En indikator på denne økende interessen er digital aktivaforvalter Grayscales nylige lansering av et AI-fond som inkluderer NEAR-protokollen blant sine første aktiva.

Grayscale Decentralized AI Fund retter seg mot akkrediterte investorer som søker eksponering mot native tokens fra ledende desentraliserte AI-protokoller.

Ved siden av NEAR har fondet tokens som Filecoin, Render, Livepeer og Bittensor.

Grayscale har også introdusert NEAR Trust, et investeringsprodukt som gir eksklusive muligheter til å investere i NEAR, som understreker protokollens potensial for fremtidig vekst og adopsjon.

Hva er neste for NEAR-pris?

Kryptovalutamarkedet så ut til å være klart for et utbrudd tidligere denne uken da Bitcoin steg til $70 000-merket etter Bitcoin 2024-konferansen. Imidlertid har frykt for et potensielt BTC-salg fra den amerikanske regjeringen ført til et markedstilbaketrekk, med altcoins som NEAR som faller tilbake til viktige støttenivåer.

For øyeblikket handler NEAR ved en kritisk terskel. Tekniske indikatorer tyder på at bjørn kan fortsette å utøve press, noe som kan føre til ytterligere nedgang. Ikke desto mindre er de langsiktige utsiktene for NEAR fortsatt lovende på grunn av dens strategiske posisjonering i de desentraliserte AI- og Web3-markedene.

NEAR price chart. Source: TradingView

Den relative styrkeindeksen og de glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensindikatorene på det daglige diagrammet favoriserer begge selgere på kort sikt. Nøkkelprisen å se er $5,00 og $4,41.

Men hvis okser holder seg over $5,00, kan et tilbakeslag utover det primære hinderet rundt $6,46 tillate dem å målrette årets topp til $9,00.