CrowdStrike står overfor aksjonærsøksmål på grunn av massivt IT-brudd

I en dramatisk vending har aksjonærene i nettsikkerhetsgiganten CrowdStrike anlagt et gruppesøksmål mot selskapet.

Søksmålet hevder at CrowdStrike kom med “falske og misvisende” uttalelser om programvaretestingsprosessene, noe som førte til et katastrofalt IT-brudd som påvirket over åtte millioner datamaskiner over hele verden.

Denne hendelsen har ikke bare reist spørsmål om selskapets programvareintegritet, men også ført til betydelige økonomiske konsekvenser.

Villedet CrowdStrike-ledere investorer?

Innlevert i den føderale domstolen i Austin, Texas, hevder søksmålet at CrowdStrike-ledere villedet investorer ved å forsikre dem om at selskapets programvareoppdateringer ble grundig testet.

Sentralt i klagen er uttalelser fra administrerende direktør George Kurtz under en telefonkonferanse 5. mars, der han hevdet at firmaets programvare var “validert, testet og sertifisert.”

Aksjonærer søker kompensasjon for de betydelige økonomiske tapene de pådro seg, noe som peker på et fall på 32 % i CrowdStrikes aksjekurs etter hendelsen.

Dette fallet tilsvarte et svimlende tap på 25 milliarder dollar i markedsverdi.

Det foreslåtte gruppesøksmålet tar sikte på å inndrive uspesifiserte skader for investorer som hadde aksjer mellom 29. november året før og 29. juli.

CrowdStrike har benektet anklagene og uttalt sin intensjon om å forsvare seg kraftig mot søksmålet.

“Vi mener denne saken mangler fortjeneste, og vi vil forsvare selskapet kraftig,” sa CrowdStrike i en uttalelse.

Strømbruddet resulterte i 5,4 milliarder dollar i tap

Den defekte programvareoppdateringen, som skjedde 19. juli, førte til omfattende forstyrrelser på tvers av ulike sektorer, inkludert flyselskaper, banker og sykehus.

I følge skyrisikofirmaet Parametrix resulterte driftsavbruddet i 5,4 milliarder dollar i direkte tap.

Helsesektoren led mest, med et tap på 1,9 milliarder dollar, mens banknæringen pådro seg et tap på 1,4 milliarder dollar. Selskaper i hver bransje anslås å ha et gjennomsnitt på 43,6 millioner dollar hver.

Delta Air Lines var blant de hardest rammet, med administrerende direktør Ed Bastian som rapporterte et tap på 500 millioner dollar på grunn av flyreiser og passasjerkompensasjon.

Spirit Airlines forutså også et treff på 7,2 millioner dollar i driftsinntektene i tredje kvartal på grunn av driftsavbruddet, noe som tvang flyselskapet til å kansellere 470 flyvninger.

CrowdStrike erkjente problemet, og tilskrev krasjet til en “feil” i et system designet for å sikre riktig funksjonalitet til programvareoppdateringer.

Selskapet har siden uttalt at de berørte datamaskinene ble gjenopprettet til normal fra kl. 17.00 lokal tid 29. juli, ti dager etter den første hendelsen.

Som svar på søksmålet understreket CrowdStrike sin forpliktelse til å forhindre fremtidige hendelser ved å forbedre programvaretestingen og implementere strengere kontroller.

I tillegg forbereder Delta Air Lines etter sigende sine egne rettslige skritt mot CrowdStrike for å søke kompensasjon for de betydelige tapene de har pådratt seg.

Dette potensielle søksmålet kan ytterligere påvirke CrowdStrikes omdømme og finansielle stabilitet.

Eksempler på aksjonæraktivisme

CrowdStrikes juridiske problemer er en del av en bredere trend med aksjonæraktivisme etter bedriftsulykker.

Boeing møtte et aksjonærsøksmål etter hendelsen med utblåsning av dørplugg i januar, med påstander om at selskapet prioriterte profitt fremfor sikkerhet.

På samme måte ble Tesla saksøkt av institusjonelle investorer for angivelig å ha viderekoblet AI-talentet til Elon Musks nye AI-fokuserte selskap, xAI.

Disse eksemplene understreker det økende presset om ansvarlighet på selskaper fra deres investorer, spesielt når økonomiske tap og sikkerhetsproblemer står på spill.

Mens CrowdStrike navigerer i denne utfordrende perioden, kan søksmålet og dets implikasjoner ha vidtrekkende effekter på selskapets drift og markedsstilling.

Med høye innsatser, både for selskapet og dets aksjonærer, vil utfallet av denne juridiske kampen bli fulgt nøye av både bransjeanalytikere og investorer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.