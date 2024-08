Vinn gratis krypto: Topp 3 Telegram minispill airdrops du ikke kan gå glipp av

Telegram-minispill er det siste fenomenet som har tatt kryptovalutasektoren med storm.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Disse spillene er Telegram ‘mini-apper’, som er nettapplikasjoner designet for å kjøre i den populære meldingsappen.

Spillere kan tjene ulike kryptovalutaer som belønninger ved å utføre enkle oppgaver som å trykke, bytte eller fullføre oppdrag som å logge på daglig eller abonnere på ulike kanaler.

Spillene opererer ved å bruke økonomier i spillet og desentraliserte applikasjoner (dApps) innenfor Open Network ( TON ) økosystemet.

For å hoppe inn, trenger en bruker bare å lage en TON-lommebok i Telegram-appen. Alle belønninger som samles inn fra spillene kan overføres direkte til denne lommeboken og løses inn via kryptobørser.

I denne artikkelen ser vi på noen av de mest populære spillene som kryptosamfunnet er engasjert i i påvente av deres kommende airdrops.

Hamster Kombat

Copy link to section

Dette er sannsynligvis det mest populære og raskest voksende minispillet i TON-økosystemet. Ideen med spillet er enkel: Spillere kan trykke på skjermen for å utvinne valutaen i spillet, som deretter kan byttes mot spillets kommende HMSTR-token.

I Hamster Kombat administrerer spillere en simulert kryptovalutautveksling med en Hamster som karakterens maskot. Jo mer en spiller trykker på hamsteren, jo flere mynter tjener de. Videre har spillet forskjellige oppgaver, daglige påloggingsbelønninger og oppgraderinger som lar mynter utvinnes automatisk selv når spilleren ikke er online.

Spillet har en henvisningsplan for å generere ekstra belønninger.

Det er et rangeringssystem som sporer spillerne med flest mynter utvunnet så langt. Disse spillerne vil være i forkant av den kommende HMSTR airdrop etter en Token Generation Event (TGE). Jo flere tokens de tjener i spillet, desto flere tokens vil de tjene i det Hamster Kombat kaller “den største airdrop” i kryptohistorien.

Tokenet er for øyeblikket tilgjengelig for handel før markedet på OKX, Bybit, KuCoin og Bitget.

Trykk påSwap

Copy link to section

Dette er nok et spill for å tjene penger som har trukket millioner av spillere fra hele verden. Spillere trykker på skjermene sine eller fullfører enkle oppgaver for å tjene TAPS-tokens.

Avhengig av hvor mye de trykker, kan brukere klatre i gradene, tjene flere mynter og slå andre brukere fra forskjellige ligaer. Spillere kan også låse opp boostere og fullføre visse oppgaver for å maksimere myntinntektene.

Det er også en henvisningsordning som tilbyr bonusinsentiver for å invitere andre spillere.

TapSwap ble opprinnelig bygget på Solana-blokkjeden, men er nå også tilgjengelig på Telegram. Det er også planer om en airdrop på TON blockchain. TAPS-tokens har for tiden en forsyning på 1 milliard.

I skrivende stund har prosjektet også tildelt 50 % av tokens til fellesskapsmedlemmer, 30 % for å være låst i spillets statskasse, og resten for å øke likviditeten.

Catizen

Copy link to section

Catizen er et annet viralt minispill som har søte katter og har fått over 12 millioner spillere siden lanseringen. Spillere må sveipe for å kombinere katter for å øke nivået og verdien deres.

I motsetning til de nevnte spillene, er ikke dette en ideell klikker og krever at spillerne er oppmerksomme. Denne litt annerledes tilnærmingen har gjort Catizen mer engasjerende enn andre spill.

Spillerne har ansvaret for en kattekafé, hvor besøkende kommer og tilbringer tid med kattene. De belønner brukere med vKITTY-tokenet i spillet, som kan brukes til å kjøpe flere katter eller løses inn ved å bruke TON-lommeboken.

Spillet har allerede over 550 000 betalte brukere.

En kommende airdrop vil belønne spillere basert på antall vKITTY-tokens de har tjent i spillet. Prosjektet planlegger å tildele 42% av tokenene til samfunnet. Interessant nok har prosjektet annonsert en tildeling på 0 % for teamet, som er det eneste på denne listen.

Spillet har også samarbeidet med Ethereum lag 2-protokollen Mantle-nettverket. Pluto Vision Labs, studioet bak spillet, så nylig investeringer fra Binance Labs.



Tokenet er for øyeblikket tilgjengelig for handel før markedet på kryptobørsene Bybit og Bitget.

Når kommer luftdråpene?

Copy link to section

Hamster Kombats HMSTR airdrop var opprinnelig satt til juli, men det har blitt forsinket. Foreløpig er ingen nyhetsdatoer annonsert.

TapSwap sa at de vil lansere sin TAPS airdrop en gang i løpet av tredje kvartal 2024. Så langt har ingen kunngjøringer blitt gjort.

Citizen hadde planlagt en luftdropp i juli for sine CATI-tokens, men det har blitt forsinket på grunn av tekniske utfordringer sitert av utviklerne.

Selv om kryptosamfunnet ikke har tatt godt imot disse forsinkelsene, gir de nye spillere en sjanse til å bli med de millioner av spillere som allerede er engasjert.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.