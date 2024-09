Rolls-Royce aksjer: Er rallyet bygget for å vare?

I dypet av Covid-19-pandemien sto Rolls-Royce overfor alvorlig økonomisk nød, noe som førte til at selskapet søkte aksjonærstøtte og kuttet 9000 jobber for å overleve. Spol frem til nåtiden, og Storbritannias flaggskipingeniør har iscenesatt en dramatisk bedring.

Selskapet rapporterte nylig et hopp på 74 % i halvårsoverskudd, gjenopptok utbyttebetalinger og ga til og med 150 aksjer til hver ansatt.

Denne transformasjonen markerer en av de mest bemerkelsesverdige snuoperasjonene i nyere britiske bedriftshistorie.

Aksjekursutvikling og markedsreaksjon

Siden Tufan Erginbilgiç tok over som administrerende direktør i januar 2023, har Rolls-Royce-aksjene mer enn firedoblet seg, og klarte seg betydelig bedre enn de viktigste indeksene.

Aksjekursen har steget fra rundt £80 til over £340, noe som gjenspeiler sterk investortillit til selskapets bedring og utsikter.

Kilde: TradingView

Selskapets markedsverdi har økt betydelig, noe som viser fornyet investorinteresse og optimisme.

Rolls-Royces økonomiske snuoperasjon

Rolls-Royces økonomiske resultater har vist en bemerkelsesverdig forbedring. Selskapet rapporterte en økning på 74 % i halvårsresultatet, og nådde 1,2 milliarder pund.

Dette setter Rolls-Royce mer enn halvveis mot sine ambisiøse årlige mål for resultat og kontantstrøm satt av Erginbilgiç for 2027.

Selskapet forventer nå å oppnå mer enn 75 % av målet på opptil 2,8 milliarder pund i årlig driftsresultat og mer enn 65 % av målet på opptil 3,1 milliarder pund i fri kontantstrøm innen utgangen av dette året.

Erginbilgiçs strategiske endringer har vært sentrale. Han gjennomførte betydelig ledelsesrestrukturering, reduserte duplisering og kuttet mellomledelse, noe som har bidratt til å effektivisere driften og forbedre effektiviteten.

Sivilt romfart: En nøkkeldriver for vekst

Rolls-Royces sivile romfartsavdeling har vært en viktig bidragsyter til snuoperasjonen. Divisjonen, som bygger motorer for verdens største passasjerfly, rapporterte at motorens flytimer gikk tilbake til pre-pandeminivåer.

Marginene i virksomheten steg 18 % de siste seks månedene, noe som indikerer sterk utvinning og operasjonell effektivitet.

Selskapet har reforhandlet tapsgivende kontrakter med kunder for å øke lønnsomheten og planlegger å investere over 1 milliard pund i de kommende årene for å forbedre holdbarheten og ytelsen til Trent-motorfamilien.

Denne investeringen har som mål å opprettholde langsiktig vekst og konkurranseevne i den sivile luftfartssektoren.

Diversifiserte forretningsenheter: Kraftsystemer og forsvar

Rolls-Royces kraftsystemenhet, som produserer diesel- og gassmotorer for skip og kraftgeneratorer for datasentre, har også vist betydelig utvinning.

Divisjonens underliggende driftsresultat vokste med 56 % til 189 millioner pund i første halvår. Den underliggende driftsmarginen steg til 10,3 %, med forventninger om ytterligere bedring i andre halvår.

I forsvarssektoren har Rolls-Royce sikret seg bemerkelsesverdige kontrakter og forventes å dra nytte av økte offentlige utgifter, inkludert på Aukus-ubåtprogrammet med Australia og USA.

Disse kontraktene vil trolig bidra til vedvarende inntektsvekst i forsvarsenheten.

Strategiske utfordringer og fremtidsutsikter

En av de viktigste strategiske utfordringene for Rolls-Royce er å komme inn på nytt på det lukrative markedet for smalkroppsfly med kort avstand.

Selskapet forlot denne sektoren for over et tiår siden, men har startet arbeidet med en demonstrator av sin Ultrafan-motor, designet for neste generasjons smalkroppsfly.

Erginbilgiç har uttrykt en preferanse for å samarbeide med et annet selskap for å utvikle denne motoren, noe som kan redusere risiko og dele utviklingskostnader.

Til tross for sterk ytelse, står Rolls-Royce overfor potensielle utfordringer, inkludert bransjeomfattende forsyningskjedeproblemer, som kan påvirke kontantstrømmen med opptil 200 millioner pund i år.

Tidlige tegn på press på flyselskapenes avkastning kan også påvirke etterspørselen etter flyreiser. Den sanne testen av Erginbilgiçs transformasjon vil komme med bransjens neste nedtur, og vurdere om selskapet kan opprettholde sin motstandskraft.

Hva sier analytikere om Rolls-Royce-aksjen?

De fleste analytikere har gjentatt sine “kjøp”-vurderinger på Rolls-Royce, med henvisning til selskapets sterke ytelse og vekstpotensial.

Aksjen handles for tiden til et multiplum på rundt 25 ganger neste års inntjening, noe som reflekterer høye investorforventninger.

Rolls-Royces snuoperasjon har vært drevet av sterkt lederskap, strategiske endringer og en fokusert tilnærming til å forbedre operasjonell effektivitet.

Selskapets sivile romfartsdivisjon har vist betydelig bedring, og dens diversifiserte forretningsenheter har tatt seg opp igjen. Til tross for potensielle utfordringer som forsyningskjedeproblemer og press på flyselskapets avkastning, er analytikere fortsatt optimistiske med tanke på Rolls-Royces fremtidige vekst.

Den sanne testen av selskapets motstandskraft vil komme med neste bransjenedgang, og avgjøre om Erginbilgiçs transformasjonsarbeid har skapt en mer robust og bærekraftig virksomhet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.