PEPE på en glatt skråning, som potensielt tester $0,0000048 støttenivå

PEPE, meme-mynten som har fanget oppmerksomheten til mange i kryptovalutamarkedet, navigerer for tiden i en utfordrende fase.

De siste dataene viser at meme-mynten har falt med hele 25%, midt i et bredere fall i kryptomarkedet som har fått slike som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) til å teste flere måneders laveste nivå. Bitcoin, for eksempel, har testet et lavpunkt på $49, med markedsstemningen fortsatt bearish.

PEPE stengte under en kritisk stigende trendlinje

Nyere analyser indikerer at PEPE stengte under sin kritiske stigende trendlinje på lørdag, noe som førte til en betydelig nedgang på 6 % i løpet av den påfølgende dagen.

Ved pressetid på mandag hadde mynten stupt 19% til $0,0000066. Den hadde en liten tilbakegang etter å ha testet det daglige støttenivået på $0,0000060. Prisaksjonen har skapt bekymring blant investorer.

Hvis PEPE ikke klarer å opprettholde denne støtten og stenger under $0,0000060, kan det oppleve et ytterligere fall, og potensielt testing av neste støttenivå på $0,0000048.

Momentumindikatorer som Relative Strength Index (RSI) og Awesome Oscillator signaliserer en fortsettelse av den nedadgående trenden.

Videre har MACD også falt under det nøytrale nullpunktet, og Chaikin Money Flow (CMF) er bare marginalt negativ, og understreker en bearish skjevhet på det daglige diagrammet.

På baksiden, hvis PEPE klarer å stige over $0,000013-merket, kan det snu den nåværende markedsstrukturen. Et slikt trekk vil representere et høyere høydepunkt på den daglige tidsrammen, og potensielt føre til et rally på 15 % for å gjenoppta 1. juni-høyden på $0,000015.

Imidlertid virker den rådende trenden bearish, med likvidasjonsdata fra Coinalyze og beholdningsdistribusjon som indikerer en høy sannsynlighet for ytterligere 20% nedgang i august.

Nyere data viser også at hval har fordelt sine beholdninger, noe som har bidratt til økt salgspress.

Fordelingen blant mindre eiere er imidlertid fortsatt begrenset, noe som ytterligere forsterker de bearish utsiktene.

PEPE slet med å beholde sin virkelig verdi gap som en støttesone

Prishandlingen og dataene på kjeden avslører at PEPE slet med å holde sin virkelig verdi gap som en støttesone. Mynten krasjet gjennom dette nivået og nådde lokale laveste nivåer på $0,000008.

Dette nivået fungerte tidligere som et sprettpunkt etter tap i begynnelsen av juli, meme-mynten har falt forbi det raskt og nærmet seg det andre støttenivået på $0,0000060. Selv om det er håp om et oppsving, tyder de nåværende markedsforholdene på noe annet.

