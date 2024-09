PENDLE stiger 40 % ettersom Upbit-oppføringen gir drivstoff til gjenopprettingsforsøk

Pendle, den desentraliserte finansprotokollen som kjører tokeniseringsbølgen over kryptorommet, er en av de beste altcoins de siste 24 timene.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Protokollens native token PENDLE, som gir innehavere tilgang til handel med fremtidig avkastning, var opp 42% i skrivende stund til å sveve nær $2,75. Høyeste intradag var over $3,02.

PENDLE er fortsatt 29 % ned den siste uken og er godt under all-time high på $7,50 nådd 11. april.

Den siste oppsiden er imidlertid betydelig ettersom den presser okser til nøkkelprisnivået på $3,00. De siste nedgangene hadde også sett en lignende sprett.

Spesielt er Pendles pris over støtteområdet under som bjørner rev inn i kjøpere da prisen stupte mot sitt laveste nivå siden midten av januar. Krakket til laveste nivåer hittil i år skjedde sammen med salg av kryptovaluta som fikk Bitcoin til å gå ned til laveste nivåer under $50k 5. august.

Crypto-okser prøver dermed å komme seg etter markedsnedbrytningen som inkluderte rekordhøye endagslikvidasjoner på over 1,2 milliarder dollar. Sist gang kryptomarkedet var vitne til et slikt blodbad var under krasjet i 2022 da Luna kollapset.

Det skjedde også i mars 2020 da det globale finansmarkedet gikk på grunn midt i Covid-pandemi-kaoset, påpekte Bitwise CIO Matt Hougan.

1/ History suggests that this weekend's sell-off is a buying opportunity.



A thread on why.



[Note: Not investment advice. Just my opinion.] — Matt Hougan (@Matt_Hougan) August 5, 2024

Hvorfor steg Pendle-prisen med 40 % på 24 timer?

Copy link to section

Pendles oppgang kommer forresten ettersom det bredere markedet også drar nytte av en anstendig økning. Bitcoins tilbakeslag over 55 000 dollar så de fleste altcoins på topp 10 etter børsverdien ble grønn, mens flere småselskaper klarte tosifrede gevinster.

Men mens den generelle økningen i prisene på digitale eiendeler kan ligge bak PENDLE-prisstigningen, ser den andre katalysatoren ut til å være den viktigste kunngjøringen fra Upbit.

Sør-Koreas største kryptobørskunngjorde støtte for PENDLE med handelsparene for koreanske won og Bitcoin. Både PENDLE/KRW og PENDLE/BTC ble publisert på Upbit 6. august, noe som sannsynligvis fører til en økning på 158 % i 24-timers volum for PENDLE.

I følge CoinGecko var Pendles handelsvolum over 415 millioner dollar klokken 6 ET.

Ondo Finance-prisen stiger også

Copy link to section

I tillegg til Pendle, var Ondo Finance den andre tokeniserte aktivaprotokollen i den virkelige verden for å se betydelige gevinster.

RWA-plattformens opprinnelige token steg til topper på $0,75, med ONDO-prisen opp mer enn 34% på 24 timer i skrivende stund.

Gevinstene kom da BlackRock trosset markedskrakket med nok et stort trekk med et $8,1 millioner USDC-innskudd på Ondo Finance.

Ondo Finance-kjøpere ser ut til å ha hilst sentimentøkningen velkommen for å hjelpe tokens pris med en V-formet oppgang til nivåer som ble sett før markedets krasj på mandag.

Men i likhet med PENDLE forblir ONDO stort sett i rødt og kan stole på det bredere markedets oppgang for å utvide den siste oppsiden.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.