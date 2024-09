Etter cyberangrep på WazirX, danner rivalen CoinDCX Rs 500 M investorbeskyttelsesfond

CoinDCX, Indias største kryptobørs har annonsert etableringen av et Crypto Investors Protection Fund (CIPF) for å kompensere brukere for tap i sjeldne scenarier som et sikkerhetsbrudd eller andre slike uønskede hendelser.

Den hjemmelagde kryptobørsen har i utgangspunktet bevilget 500 millioner Rs til fondet.

Utviklingen, den første for enhver indisk kryptobørs, kommer i hælene på WazirX – en annen ledende indisk kryptobørs – som ble rammet av et cyberangrep forrige måned, noe som førte til et tap på 230 millioner dollar eller nesten 45 % av kundemidler fra en av sine lommebøker.

WazirX har ennå ikke fått tilbake de stjålne midlene. Cybersikkerhetsfirmaer har identifisert Lazarus, en nordkoreansk hackergruppe, som står bak ranet.

Et grep for å øke tilliten i kryptoøkosystemet: CoinDCX

I følge CoinDCX understreker avgjørelsen dette fondet CoinDCXs “forpliktelse til å opprettholde tillit innenfor kryptoøkosystemet”.

WazirX-hendelsen har sannsynligvis skremt kryptoinvestorer i en tid da aktører i økosystemet jobber for å mainstreame aktivaklassen og få en egenkapitallignende legitimitet for den i landet, ikke minst fra myndighetenes reguleringssynspunkt.

I en kommentar til motivasjonen bak dannelsen av fondet sa Sumit Gupta, medgründer av CoinDCX,

I en ekstremt sjelden hendelse av et sikkerhetsbrudd eller en uønsket hendelse, vil dette dedikerte fondet gi et ekstra lag med beskyttelse, og sikre at våre kunders eiendeler forblir sikre og intakte. Vi forplikter oss til å legge til 2 % av meglerinntektene til korpuset og øke poolstørrelsen over tid. Vi vil fortsette å overvåke fondets størrelse, og opprettholde balansen på et nivå som er tilstrekkelig til å sikre brukernes eiendeler. CIPF vil være en av sitt slag og et betydelig skritt mot å bygge langsiktig tillit til det indiske kryptoøkosystemet.

Gupta sa at eiendelene under forvaltning hos CoinDCX for øyeblikket er diversifisert på tvers av flere hvelv som sikrer et ekstra lag med sikkerhet.

I et intervju med Invezz tidligere denne måneden, på et spørsmål om hvorvidt WazirX-hendelsen hadde påvirket andre indiske børser eller ville bli brukt som en pekepinn for å se tilbake sikkerhetstiltak, hadde Gupta sagt at det var business as usual hos CoinDCX ettersom kryptoaktiva opererer i en global kontekst, og det er usannsynlig at en enkelt hendelse vil påvirke markedet som helhet vesentlig.

WazirX sliter med å bringe tilbake stjålne midler

Angrepet har kastet WazirX ut av gir.

I det siste trekket, tirsdag, nesten 20 dager etter at angrepet fant sted, sendte børsen en første informasjonsrapport (FIR) angående tyveriet.

Siden angrepet har børsen forsøkt å komme opp med ulike nye måter å jobbe for å få tilbake midlene, samtidig som investortilliten er intakt.

Den kunngjorde et dusørprogram der selskapet sa at det ville belønne hvem som helst med “handlingsbar intelligens” som fører til frysing av midlene med en belønning på 23 millioner dollar, samt et 5% insentiv av det gjenvunne beløpet som en belønning for hvit lue.

Noen av dets desperate trekk har imidlertid tiltrukket seg mye kritikk.

Senere i forrige måned kunngjorde børsen en plan for å “sosialisere” tapene. I henhold til den foreslåtte planen som den til slutt skrinlagt etter at en meningsmåling stemte mot den, ville WazirX tillate kunder å få tilgang til og handle bare 55% av sine eiendeler på børsen, mens de resterende konverteres til stablecoins (USDT) og låses av børsen.

Planen gjaldt en kunde selv om eiendelene hans ikke ble stjålet.

Gupta hadde slått den foreslåtte planen på ‘X’. Han sa at planen ikke var fellesskapet først, og måten WazirX håndterte krisen på “skadet økosystemdeltakere”, og oppfordret børsen til å revurdere den.

Edul Patel, administrerende direktør i Mudrex, en annen indisk kryptobørs, kritiserte også selskapets krisehåndtering som “dypt mangelfull”.

Han sa at WazirX også fortsatte å operere i tre dager etter hacket i en avgjørelse som ikke bare kompromitterte brukersikkerheten, men også “uthulte tilliten”.

I mellomtiden har WazirX-sjef Nischal Shetty sagt at han er i samtaler med de fleste store globale børser for støtte, og til og med å se etter en potensiell kjøper.

