Solana (SOL) går tilbake med 39 % etter å ha testet $110

Solana (SOL) har opplevd en dramatisk prisøkning, og økte med over 39 % på bare 48 timer. Dette rallyet har sett SOLs prisøkning fra et lavt nivå på rundt $110 til $152,92 på pressetidspunktet, og har satt et SOL/ETH-forhold noensinne.

Analytikere tilskriver denne økningen til en kombinasjon av bredere markedsgjenoppretting og Solana-spesifikk utvikling. Altcoinen, som er det opprinnelige symbolet til den høyytende Solana-blokkjeden, har overgått mange av sine jevnaldrende, inkludert Ethereum.

Hvorfor stiger prisen på Solana?

Generelt viser globale markeder, inkludert store aksjeindekser som S&P 500 og Dow Jones Industrial Average, tegn til bedring etter nylige salg.

Denne bredere positive markedssentimentet har smittet over på kryptovaluta-området, til fordel for eiendeler som Solana.

Tim Enneking, administrerende partner i Psalion, påpekte at de siste prisbevegelsene i stor grad er drevet av endringer i markedssentiment, med perioder med irrasjonell frykt etterfulgt av lettelse.

Dessuten har Solanas robuste fundamentale verdier spilt en avgjørende rolle i prisstigningen. Nøkkelberegninger som vekst i aktive brukere økte volum for desentralisert utveksling (DEX), og samlet økosystemutvidelse gjenspeiler plattformens underliggende styrke.

Pat Doyle, en blokkjedeforsker for Amberdata, understreker at til tross for nylig volatilitet, fortsetter Solana å vise sterke fundamentale forhold, med markedsverdien på 22 % av Ethereums, noe som indikerer potensialet for ytterligere vekst.

Økende etterspørsel etter Rust-utviklere

Til tross for det nylige SOL-priskrakket da de globale markedene stupte, har Solana blockchain blitt en elskling for meme-myntutviklere, noe som har resultert i over 561% økning i SOLs pris de siste tolv månedene i henhold til Coinmarketcap-data.

Denne økte Solana meme-myntvanvidden som begynte tidlig i 2024 har i betydelig grad bidratt til økningen i etterspørselen etter Rust-utviklere.

Rust, det primære programmeringsspråket for Solana blockchain, blir stadig mer populært blant blokkjedefirmaer som bygger distribuerte systemer med høy ytelse.

Spesielt er etterspørselen etter Rust-ingeniører drevet av meme-myntmanien og bredere teknologitrender som favoriserer Rust for sin effektivitet og ytelse.

Den kombinerte markedsverdien til Solana meme-mynter har nådd 6,28 milliarder dollar, og overgår Ethereum Layer 2 Bases markedsverdi på 1,2 milliarder dollar. Denne betydelige markedsaktiviteten har ført til en økning i stillingsannonser for Rust-utviklere.

Viktige SOL-prisnivåer å se

Fra et teknisk analysestandpunkt har Solana overgått flere betydelige motstandsnivåer. Prisen gikk utover grensene for $129,82 og $142,08, og overskred 38,2% Fibonacci retracement-nivået fra den nylige nedgangen fra $184 til $110.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

Den neste kritiske motstanden er rundt $151,99, på linje med 50% Fibonacci retracement-nivå.

Til tross for den bullish trenden, advarer analytikere om fortsatt markedsvolatilitet. Hvis SOL ikke bryter gjennom motstanden på $151,99, kan det oppstå en tilbaketrekking.

Viktige støttenivåer å overvåke er $142,08 og $129,82, med et potensielt fall under disse punktene som muligens kan føre til en ny test av $110-regionen.

Ettersom Solana fortsetter å utvide sitt økosystem og tiltrekke seg utviklertalent, forventes dets innflytelse i kryptovalutamarkedet å vokse.

I tillegg forventes de kommende funksjonene og oppgraderingene som forventes å bli annonsert på Solana-utviklerkonferansen Breakpoint, å posisjonere blokkjeden og dens opprinnelige token, SOL, for videre fremskritt og adopsjon.

