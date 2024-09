Toncoin (TON) forlenger utvinningen ettersom investorer ser på en region med milliardprofitt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den siste markedsomfattende nedgangen førte til at Toncoins (TON)-pris stupte til månedlige laveste nivåer. Ikke desto mindre gjenvunnet det Telegram-baserte tokenet et viktig støttegulv, og fornyet investoroptimismen, med mange klare for forestående fortjeneste.

Toncoins utvinning utløser optimisme

TON er blant de ledende markedsvekstene etter det siste lysbildet. Tokenet har steget til sitt nåværende nivå på $5,77 og signaliserer mer avkastning for investorer.

Det meste av Toncoins forsyning mistet lønnsomhet etter mandagens krasj, som sendte mynten fra $6 til rundt $5,27.

I følge IntoTheBlocks GIOM (Global In-Out of the Money) venter over 640 millioner Toncoin, verdt omtrent 3,55 milliarder dollar, på overskudd.

Investorer kjøpte beløpet mellom $5,47 og $6,15 prisregionen.

TON ser ut til å være klar til å overgå $6,15 ettersom investorer gir drivkraft til de pågående oppgangene for å komme seg etter den siste nedgangen.

Dessuten ser kryptoen en gjenoppblomstring i tilsig etter å ha opplevd rekordutgang. Det understreker økende investorinteresse, noe som kan forlenge bullish trender for TON.

Gjeldende TON-prisutsikter

Det opprinnelige tokenet opprettholdt en bullish holdning etter et bemerkelsesverdig daglig hopp til å sveve på $5,74 under denne publikasjonen.

TON 1D Chart on Coinmarketcap

Bulls målretter $6,15-merket for å gjøre det uthevede tilbudet lønnsomt. Imidlertid bør de overvinne den avgjørende motstanden på $6,04 og snu den til støtte for en slik mulighet.

I mellomtiden er brede markedsbevegelser fortsatt avgjørende for å forme Toncoins kortsiktige bane. Kryptosektoren har forbedret seg siden i går, med markedsverdien av alle eiendeler som økte med 1,58 % til 2,01 billioner dollar.

Forbedrede investorsentimenter drev den pågående oppturen. Frykt og grådighet-indeksen har kommet seg fra “ekstrem frykt” det siste døgnet til “nøytral” på pressetidspunktet.

I mellomtiden delte Binances administrerende direktør et optimistisk perspektiv på det rådende kryptomarkedslandskapet.

Han mener makroøkonomiske aspekter som renteøkninger, geopolitiske spenninger og inflasjonsbekymringer, som utløste Bitcoins fall mot 50 000 dollar, ikke antyder langsiktige bearish trender.

Ikke desto mindre bør investorer forberede seg på potensielle ville svingninger på grunn av økte geopolitiske problemer og mulige rentekutt fra Fed.

Midt i den pågående volatiliteten oppfordrer Binance-sjefen kryptovaluta-investorer til å fortsette å bygge og holde seg informert.

That's right! — Richard Teng (@_RichardTeng) August 5, 2024

Richard Tengs innlegg understreket fordelene med tilpasningsevne og utholdenhet under markedsuro.

Toncoin fremtidsutsikter

TON viser bemerkelsesverdige gjenvinninger ettersom kryptoindustrien kommer seg etter det siste krakket i det globale finansområdet.

Investorer viser optimisme i Toncoin når de sikter mot overskuddsnivåer på milliarder dollar. Det har styrket Toncoins pågående utvinning.

Videre er TON fortsatt godt egnet for fremtidig robust vekst. Dens unike teknologiske plattform og Telegram-integrasjon styrker eiendelens markedsposisjon.

Prosjekter som Notcoin, Hamster Kombat og Tapswap fortsetter å blomstre, noe som gjør Telegram til et hjem for kryptohandlere og investorer.

Det voksende Telegram-kryptosamfunnet vil sannsynligvis sementere TONs langsiktige suksess.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.