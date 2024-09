Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) fremstår som en formidabel konkurrent på serverbrikkemarkedet, med potensial til å forstyrre dominansen til Intel og Advanced Micro Devices (AMD).

I følge Atul Goyal, administrerende direktør i Jefferies Asia, posisjonerer Arms strømeffektive CPUer det Cambridge-baserte selskapet til å vinne betydelige markedsandeler innen servere, en kritisk komponent for store datasentre.

I et intervju med CNBC understreket Goyal at Arms arkitektur potensielt kan erstatte x86-brikker på de fleste servere, noe som markerer et betydelig skifte i bransjen.

Armlager er kanskje fortsatt ikke verdt å eie

Til tross for disse lovende utsiktene, er verdsettelsen av Arms aksjer fortsatt et omstridt spørsmål.

Selv om selskapet har opplevd en bemerkelsesverdig 50 % økning i aksjekursen siden starten av 2024, uttrykker Goyal forsiktighet.

Han erkjenner at selv om Arm er godt posisjonert for vekst i løpet av de neste fem til ti årene, har den raske oppgangen i aksjene de siste syv månedene ført til bekymring for overvurdering.

Goyal er spesielt på vakt mot de høye forventningene bakt inn i den nåværende aksjekursen, noe som tyder på at det kanskje ikke er den beste tiden å investere, selv om selskapets grunnleggende forhold fortsatt er sterke.

Goyal fremhevet også den pågående innvirkningen av kunstig intelligens (AI) på industrien, og hevdet at AI er langt fra en forbigående trend.

Han tror at Intels kamp i AI-området kan tjene som en betydelig medvind for Arm, og styrke posisjonen i markedet ytterligere.

Til tross for disse positive indikatorene, er Goyal imidlertid forsiktig med aksjen, og sier at han “ikke er en stor troende ennå” på den nåværende verdivurderingen.

Denne skepsisen ble gjentatt av vår markedsanalytiker Crispus Nyaga, som nylig antydet at Arms aksjer kunne se en nedside til $85.

Nyagas analyse understreker risikoen knyttet til Arms nåværende verdivurdering, til tross for selskapets sterke markedsposisjonering.

Arm utstedte dempet Q2-veiledning forrige måned

For å øke bekymringene, ga Arm dempet veiledning for sitt andre kvartal forrige måned.

Mens selskapet overgikk Street-estimatene for finansåret 1. kvartal, anslått det en omsetning på 780 millioner dollar til 830 millioner dollar for 2. kvartal, med justert EPS mellom 23 cent og 27 cent.

Denne prognosen var litt under analytikernes forventninger på 804 millioner dollar i omsetning og 27 cent i fortjeneste per aksje, noe som bidro til en nedgang på mer enn 40 % i Arms aksje den siste måneden.

For å komplisere utsiktene ytterligere har Arm sluttet å avsløre antall Arm-baserte brikker som er sendt, et trekk som ble forklart av administrerende direktør Rene Haas som et skifte i fokus mot markeder med høyere verdi og lavere volum som datasentre, AI-akseleratorer og smarttelefonapplikasjoner prosessorer.

Denne strategiske pivoten antyder at Arm innretter seg etter nye vekstområder, men den reiser også spørsmål om selskapets resultatmålinger og langsiktige utsikter.

Mens Arm Holdings ser ut til å være i en sterk posisjon til å utfordre industrigiganter som Intel og AMD, spesielt i det voksende servermarkedet, kan det hende at aksjen ikke er like attraktiv på grunn av verdsettelsesbekymringer og nylige ytelsesproblemer.

Investorer bør veie selskapets langsiktige potensial mot risikoen knyttet til gjeldende aksjekurs.

