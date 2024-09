Venezuela blokkerer Binance-tilgang midt i valguroligheter

Venezuelanere er utestengt fra å handle på Binance. Kryptobørsen er for tiden blokkert sammen med flere andre plattformer ettersom landets nylige valgresultater har skapt kaos.

I følge Binances Latin-Amerika-fokuserte X-konto, har børsen vært overfor tilgangsbegrensninger. Innlegget fra 10. august fremhevet at denne blokken ikke var begrenset til Binance, men også påvirket andre enheter som opererer i landet.

Midlene forblir trygge

Restriksjonene trådte opprinnelig i kraft 9. august, som bekreftet av den lokale antisensurorganisasjonen VE sin Filtro på dagen.

I følge organisasjonen er det satt på plass en “DNS-blokk”. Restriksjonene påvirket også sentralens mobilapplikasjon.

Begrensninger på Binance falt sammen med tidligere rapporter om at den sosiale medieplattformen X også hadde blitt blokkert. Venezuelas president Nicolás Maduro anklaget Elon Musk for å fremme uro i nasjonen via X før han beordret 10-dagers blokkering.

Det er imidlertid ikke gitt noen offisielle kunngjøringer angående Binance og hvorfor den ble blokkert. Det er heller ingen bekreftelse dersom blokkeringen er begrenset til de 10 dagene, slik tilfellet er med X.

For øyeblikket har kryptobørsen forsikret sine kunder om at midler på plattformen forblir upåvirket, og legger til at situasjonen ble overvåket og at børsen er ute etter å løse situasjonen “på den beste og raskeste måten.”

Flere venezuelanere har rapportert at de bruker VPN-er for å omgå blokkeringen, en taktikk brukt av kryptooppfinnere på tvers av flere jurisdiksjoner som har begrenset tilgang til kryptoplattformer. VE sin Filtro anbefalte også dette.

Som tidligere rapportert av Invezz, har brukere i India brukt denne tilnærmingen til å handle på begrensede plattformer, inkludert Binance, som svar på Financial Intelligence Units blokkering.

En nasjon i krise

Venezuelanere har lenge vendt seg til kryptovalutaer ettersom landets økonomi har vært plaget av inflasjon.

Lokalbefolkningen har vanligvis benyttet Binance sin peer-to-peer-tjeneste, som lar brukere veksle kontanter mot kryptovalutaer direkte med hverandre. Men det har ikke vært uten utfordringer.

I fjor droppet kryptobørsen Banco de Venezuela, en av de største bankinstitusjonene i Venezuela, fra sin peer-to-peer-plattform. For øyeblikket er det bare private banker som Banplus og BBVA Provincial som støttes.

De nylige restriksjonene stammer fra bredere politisk uro i Venezuela mellom Venezuelas president Nicolas Maduro og hans valgrival Edmundo González. Venezuelas valgmyndighet erklærte Maduro som vinneren, men González hevder at partiets funn viser at han er vinneren med omtrent 70 % av stemmene i hans favør.

En meningsmåling om det kryptobaserte prediksjonsmarkedet Polymarket støttet også González.

I mellomtiden fortsetter nasjonen å utnytte kryptovalutaer for å dempe effektene av en synkende økonomi og presset fra amerikanske sanksjoner. Tidligere i år dukket det opp rapporter om at Venezuelas PDVSA, verdens femte største oljeeksportør, utnyttet Tethers USDT for drivstoffeksport.

