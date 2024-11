Alphabet og Microsofts inntjeningstilnærming: Microsoft ser ut som den tryggere innsatsen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Når inntjeningssesongen nærmer seg, er alle øyne rettet mot teknologigigantene Alphabet og Microsoft, og de to skal rapportere sine økonomiske resultater i løpet av de kommende dagene.

Alphabet, morselskapet til Google, vil offentliggjøre inntektene sine 29. oktober, etterfulgt av Microsoft 30. oktober.

Til tross for at begge selskapene postet oppgang i år, ser Microsofts aksjer ut til å være et sterkere spill på vei mot inntjening, ettersom Alphabet sliter med regulatorisk motvind og økt konkurranse innen kunstig intelligens (AI), ifølge en rapport fra Barron’s.

Alphabets aksje har steget 17 % i år til 162,93 dollar, mens Microsoft har steget 11 % til 416,72 dollar.

Begge aksjene har imidlertid falt fra toppene i juli på $191,18 for Alphabet og $467,56 for Microsoft, noe som gjenspeiler bredere markedsutfordringer som påvirket teknologiselskaper med megacaps over sommeren.

Utfordringer alfabetet står overfor

Alphabets nylige kamper kan i stor grad tilskrives økende bekymring over kapitalutgifter og regulatorisk press.

I andre kvartal rapporterte Alphabet at kapitalutgifter hadde økt til 13,2 milliarder dollar, opp fra 12 milliarder dollar i forrige kvartal, drevet av investeringer i AI-infrastruktur.

Ettersom konkurransen fra konkurrerende AI-søkemotorer tiltar, er Googles dominerende posisjon i søkemarkedet stadig mer utsatt.

Denne konkurransen kan erodere markedsandelen og påvirke lønnsomheten på lang sikt.

I tillegg til disse utfordringene står Alphabet overfor juridiske kamper som kan påvirke forretningsmodellen betydelig.

I august avgjorde en dommer at Google har monopol på generelle søketjenester og generelle tekstannonseringsmarkeder, og det amerikanske justisdepartementet har antydet at det kan være et middel å bryte opp selskapet.

Itaú BBA-analytiker Thiago Kapulskis uttrykte bekymring for de potensielle konsekvensene av disse regulatoriske utfordringene, og uttalte i et nylig notat,

De foreslåtte virkemidlene øker vår bearishness ettersom vi ser en potensiell risiko for strukturelle endringer i søkemarkedet, en nøkkeldriver for Alphabets lønnsomhet.

Han la til, “Hvis en ny konkurrent dukker opp, tror vi Alphabets økonomi kan bli vesentlig påvirket.”

Som et resultat kan Alphabets aksjer forbli under press med mindre selskapet gir sterk veiledning om AI-investeringer og fremtiden i søkeindustrien under inntjeningssamtalen.

Unnlatelse av å imponere kan føre til et ytterligere fall i aksjekursen.

Microsofts veksthistorie og AI-investeringer

Derimot ser Microsoft ut til å være i en sterkere posisjon på vei mot inntjening.

I likhet med Alphabet har Microsoft investert tungt i AI, men dets AI-relaterte utgifter, spesielt gjennom partnerskapet med OpenAI, skaperen av ChatGPT, blir sett på som et strategisk langsiktig trekk.

Mens noen investorer er forsiktige med hensyn til tidslinjen for AI-avkastning, tror mange analytikere at Microsofts robuste cloud-databehandlingsvirksomhet, Azure, er den virkelige katalysatoren for fremtidig vekst.

Brad Sills, analytiker hos BofA Securities, er fortsatt optimistisk med tanke på Microsofts utsikter, og vurderer aksjen som et kjøp med et prismål på 510 dollar. I et forskningsnotat skrev Sills,

Vi tror det vil være en akselerasjon av Azure-veksten i andre halvår, noe som vil være en positiv katalysator for aksjer.

Denne forventede veksten i Microsofts skyvirksomhet kan gi et betydelig løft til selskapets generelle ytelse, og befeste posisjonen som et toppvalg for investorer.

Analytikervurderinger og verdivurderinger

Ifølge FactSet forblir flertallet av analytikere positive på begge selskapene.

Av de 58 analytikerne som dekker Microsoft, vurderer 53 det som et kjøp, mens bare én analytiker vurderer det som et salg.

I mellomtiden, av de 68 analytikerne som dekker Alphabet, vurderer 54 det som et kjøp, og ingen anbefaler en salgsvurdering.

Alphabets verdivurdering gjenspeiler noen av risikoene knyttet til regulatoriske og AI-utfordringer.

Aksjen handles for tiden til 19,5 ganger forventet inntjening de neste 12 månedene, under femårsgjennomsnittet på 23 ganger.

Microsoft, på den annen side, handler til 30,1 ganger terminfortjeneste, litt over femårsgjennomsnittet på 29,3 ganger.