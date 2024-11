Kinas BNP-vekst i tredje kvartal slår forventningene, men det gjenstår utfordringer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kinas økonomi vokste 4,6 % fra år til år i tredje kvartal, noe over 4,5 % som ble anslått av økonomer spurt av Reuters.

Veksten var imidlertid marginalt lavere enn økningen på 4,7 % registrert i andre kvartal, noe som gjenspeiler pågående utfordringer i verdens nest største økonomi.

På kvartal-til-kvartal basis økte Kinas BNP med 0,9 % i 3. kvartal, opp fra 0,7 % i forrige kvartal.

Positive tegn til tross for økonomisk usikkerhet

Sheng Laiyun, visekommissær for National Bureau of Statistics, uttrykte optimisme og uttalte at den nasjonale økonomien «viste positive tegn på vekst» i september.

Andre økonomiske indikatorer, som detaljsalg og industriproduksjon, overgikk også forventningene, og signaliserte at Kina kan være på vei mot bedring etter nylige økonomiske kamper.

Beijing har vært under økende press for å nå sitt årlige vekstmål på «rundt 5 %». I følge Tianchen Xu, seniorøkonom ved The Economist Intelligence Unit,

Siden real BNP økte med 4,8 % i de tre første kvartalene, er helårsmålet på 5 % nå oppnåelig med ekstra stimulans i 4. kvartal.

Stimuleringstiltak og eiendomssektorens utfordringer

Kinesiske tjenestemenn har innført flere stimuleringstiltak de siste månedene for å gjenopplive økonomisk vekst.

I september reduserte sentralbanken reservekravsforholdet med 50 basispunkter, slik at bankene kunne låne ut mer og tilføre likviditet i økonomien. Lav forbrukertillit og et vanskelig eiendomsmarked fortsetter imidlertid å tynge veksten.

I helgen uttalte finansminister Lan Fo’an at sentralregjeringen har rom for å øke gjelden og utvide finansunderskuddet, selv om ingen spesifikke detaljer om størrelsen på pakken ble gitt.

I et nylig grep kunngjorde boligdepartementet en utvidelse av sitt “hviteliste”-program, rettet mot å støtte uferdige eiendomsprosjekter.

Departementet har til hensikt å fremskynde banklån til denne utviklingen, med målet om å nå 4 billioner yuan (561,8 milliarder dollar) innen utgangen av året.

Eksperter er fortsatt forsiktig optimistiske

Til tross for Kinas pågående økonomiske utfordringer, understreket Xu at økonomien fortsatt er motstandsdyktig:

Kinas økonomi er ikke uhelbredelig, slik noen kanskje antyder. Regjeringens satsing på å støtte opp veksten gir grunn til optimisme.

Analytikere mener at med en koordinert stimulanspress i 4. kvartal, er Kina godt posisjonert til å møte sitt årlige vekstmål og stabilisere sine økonomiske utsikter.

Imidlertid kan strukturelle problemer, som svak forbrukeretterspørsel og behov for ytterligere reformer i eiendomsmarkedet, utgjøre hindringer i de kommende månedene.

Økonomer advarer om at Beijing må fortsette å balansere stimuleringstiltak samtidig som man unngår overdreven gjeldakkumulering, en delikat oppgave gitt det nåværende økonomiske miljøet.