Kinas renminbi holdt seg stabil mot amerikanske dollar etter at landet publiserte de siste dataene for BNP, industriproduksjon og detaljsalg. USD/CNY-kursen handlet til 7,1178, 1,54 % over det laveste punktet denne måneden.

Kina BNP-data

Den kinesiske økonomien fortsatte å vokse i et lavere tempo enn forventet etter at National Bureau of Statistics (NBS) la ut de siste BNP-dataene.

Tallene viste at økonomien økte med 0,9 % i 3. kvartal, og manglet analytikeranslaget på 1,0 %. Den hadde vokst med 0,7 % i andre kvartal.

Denne veksten ble oversatt til en årlig økning på 4,6 %, også lavere enn Q2s vekst på 4,7 %. Det var også i tråd med det analytikerne forventet, men lavere enn målet på 5 % satt av Beijing.

Kina publiserte også andre sterke økonomiske tall. Detaljhandelssalget steg med 3,2 % i september etter en vekst på 2,1 % i forrige kvartal.

Dette er en viktig rapport fordi de nylige ledende indikatorene viste at detaljhandelen sakket ned. For eksempel sa LVMH, det største merket i luksusindustrien, at virksomheten fortsatte å prestere dårligere enn markedet i tredje kvartal.

Andre kinesiske nettforhandlere som Alibaba, JD.com og PDD Holdings ga også ut relativt svakere tall enn forventet.

Kinas detaljsalg har vært svakt på grunn av det forverrede arbeidsmarkedet og etter hvert som flere prioriterte gjeldsreduksjon fremfor utgifter. I et notat til Invezz sa Maggie Wang, en 35 år gammel dame:

«Økonomien går ikke bra, og derfor har vi bevisst redusert utgiftene våre i år. Vi fokuserer på å redusere gjelden først til ting blir bedre.»

Kina detaljsalg, industriproduksjon og boligpriser

Detaljsalget gikk sannsynligvis bra på grunn av inflasjonssituasjonen i landet. Data utgitt tidligere denne uken viste at den overordnede konsumprisindeksen (CPI) avtok fra 0,4 % til 0,0 % på månedsbasis, og fra 0,6 % til 0,4 % på årsbasis.

En annen rapport viste at Kinas industriproduksjon gjorde en beskjeden forbedring i september. Den vokste med 5,4 % på årsbasis, høyere enn mediananslaget på 4,6 %. Den økte med 4,5 % i august. Arbeidsledigheten økte til 5,1 % fra 5,3 % forrige måned.

USD/CNY reagerte også på de svakere boligdataene. NBS sa at boligprisindeksen falt fra 5,3 % i august til 5,8 % i september.

Derfor betyr disse tallene at økonomien sannsynligvis vil fortsette å gjøre det bra i de kommende månedene på grunn av den nylig annonserte stimulanspakken.

Regjeringen arbeider for å øke utgiftene og investere i strategiske sektorer. For eksempel har den avduket over 70 milliarder dollar i midler for å redde eiendomssektoren, som kollapset etter at Bejing endret sin nasjonale gjeldspolitikk. I et notat sa analytikere ved Bloomberg:

“Sterkere enn forventet overskriftsavlesninger … betyr ikke at Kinas økonomi er i bedring. Ser vi fremover forventer vi at økonomien vil ta fart, men bare gradvis.»

Federal Reserve rentekutt

Valutakursene USD/CNY og USD/CNH reagerte også på de siste amerikanske økonomiske tallene og deres implikasjoner på Federal Reserve.

Data utgitt på torsdag viste at det overordnede detaljsalget steg fra 0,1 % i august til 0,4 % i september, høyere enn mediananslaget på 0,3 %. Salget økte med 1,74 % på årsbasis.

Kjernedetaljsalget, som ekskluderer de volatile mat- og energiprisene, steg fra 0,2 % i august til 0,5 % i september, høyere enn mediananslaget på 0,1 %.

Detaljhandel er viktige tall av to grunner. For det første er detaljhandelen en av de største arbeidsgiverne i USA. For det andre er det en god prediksjon av forbruksutgifter, den største delen av det amerikanske BNP.

Flere data viste at amerikansk industriproduksjon falt med 0,4 % i september, mens industriproduksjonen falt med 0,3 % i løpet av måneden. Disse fallene var verre enn hva de fleste analytikere hadde forventet. USAs første arbeidsløshetskrav økte til 241 000, mens de fortsatte kravene falt til 1,867 millioner.

Disse tallene betyr at Federal Reserve sannsynligvis vil forbli under press i de kommende møtene. Analytikere ser at banken velger en rentekutt på 0,25 % i stedet for de 0,50 % den kuttet i forrige møte.

USD/CNY teknisk analyse

USD/CNY-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at USD til CNY-kursen bunnet på 7,017 i september, og har gått tilbake til 7,12. Det har hoppet til sitt høyeste punkt siden 11. september, og beveget seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene har pekt oppover, noe som betyr at den har bullish momentum.

Derfor vil USD/CNY-kursen sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser sikter mot neste viktige motstandspunkt på 7,20. Flere ulemper vil bli bekreftet hvis paret faller under nøkkelstøtten på 7.017.