Boeings nye arbeidskontrakt sikter mot 1 milliard dollars lønnsregning over fire år midt i streik, aksjer stiger

Boeing forventes å pådra seg over 1 milliard dollar i lønnsrelaterte utgifter fra et nytt arbeidskontraktforslag designet for å avslutte en streik som har betydelig forstyrret virksomheten, ifølge analytikerestimeringer utarbeidet av Reuters.

Til tross for disse kostnadene steg Boeing-aksjene med 4 % på mandag, noe som gjenspeiler investoroptimisme om at den månedlange streiken snart kan løses.

Omtrent 33.000 arbeidere, representert av fagforeningen International Association of Machinists and Aerospace Workers, skal stemme over det nye kontraktsforslaget onsdag.

Streiken, som startet for over en måned siden, har stanset produksjonen av flere viktige modeller, inkludert Boeings bestselgende 737 MAX-jetfly, noe som har forårsaket betydelige forsinkelser og økonomisk belastning for selskapet.

Tidspunktet for avstemningen faller sammen med Boeings resultatrapport for tredje kvartal, hvor selskapet forventes å rapportere et betydelig tap, delvis på grunn av streikens innvirkning.

Boeings nye tilbud til arbeidere

Det nye arbeidskontraktforslaget tilbyr arbeidere en lønnsøkning på 35 % over fire år, en ratifiseringsbonus på 7 000 USD, en gjenopprettet insentivplan og forbedrede pensjonsbidrag.

Boeing har lovet et engangsbidrag på $5 000 til arbeidernes 401(k) pensjonsordninger, sammen med arbeidsgiverbidrag på opptil 12 %.

Disse vilkårene representerer en forbedring i forhold til Boeings tidligere tilbud, som hadde blitt avvist av de streikende arbeiderne.

Selv om forslaget ikke oppfyller fagforeningens opprinnelige krav om en lønnsøkning på 40 %, markerer det et betydelig skritt mot å løse streiken.

JP Morgan-analytiker Seth Seifman kommenterte avtalen og skrev:

«Men vil medlemmene godta? Vi kan ikke si noe sikkert, selv om det ser ut til å tilby nesten alt fagforeningen ba om.»

Analytikere har anslått at lønnsøkningene og bonusene vil koste Boeing over 1 milliard dollar.

Jefferies-analytiker Sheila Kahyaoglu forventer at lønnsrelaterte utgifter vil utgjøre cirka 1,3 milliarder dollar under de nye kontraktsvilkårene.

Boeing står overfor utfordringer med å gjenopprette produksjonen

Selv om arbeiderne godkjenner den nye avtalen, står Boeing overfor betydelige utfordringer med å gjenoppta produksjonen til nivåene før streiken.

Streiken stoppet produksjonen av Boeings mest lukrative modeller, inkludert 737 MAX, så vel som 767 og 777 widebody.

Analytikere ved RBC Capital Markets advarte om at det vanligvis tar 6 til 12 måneder etter en streik før produksjonen kommer seg fullt ut.

“I tillegg er virkningen streiken har hatt på den allerede skjøre forsyningskjeden usikker,” la RBC-analytikerne til, og fremhevet ytterligere risikoer som kan forlenge Boeings produksjonsgjenoppretting.

Boeing-aksjene stiger til tross for økonomiske hindringer

Til tross for den økonomiske byrden fra lønnsrelaterte kostnader og den pågående forstyrrelsen, handlet Boeing-aksjer til $161 i førmarkedshandel.

Dette markerer deres høyeste nivå siden 12. september, rett før streiken startet, noe som indikerer investoroptimisme om at selskapet snart kan løse tvisten og begynne å gjenopprette produksjonen.

I en parallell utvikling har omtrent 5000 arbeidere ved forretningsjetprodusenten Textrons anlegg i Wichita, Kansas gått tilbake til jobb etter å ha akseptert en femårskontrakt som gir lønnsøkninger på 31 %.

Denne utviklingen øker følelsen av optimisme i romfartssektoren, med håp om at Boeing snart vil følge etter for å løse sine arbeidsproblemer.

Selv om kontraktsavstemningen er spent, står Boeing fortsatt overfor utfordringen med å raskt øke produksjonen og håndtere den bredere innvirkningen av streiken på sin allerede strakte forsyningskjede.