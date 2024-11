Kina kutter utlånsrentene for å gjenopplive økonomien og stabilisere boligmarkedet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kina har redusert sine referanserenter for utlån i et forsøk på å stimulere økonomisk vekst og adressere et boligmarked som sliter.

Den ettårige lånerenten (LPR) ble senket til 3,10 % fra 3,35 %, mens den femårige LPR ble redusert til 3,60 % fra 3,85 %.

Disse grepene følger en rekke monetære lettelser som ble introdusert av People’s Bank of China (PBOC) i slutten av september.

Denne siste reduksjonen overgår forventningene til økonomer, som hadde spådd et mindre kutt på 20 basispunkter over begge utlånsrentene.

I stedet er størrelsen på kuttene, som varierer fra 20 til 25 basispunkter, i tråd med tidligere uttalelser fra PBOC-guvernør Pan Gongsheng, som antyder en mer aggressiv tilnærming til monetære lettelser.

Målretting av låneopptak og markedsstabilisering

LPR er satt av et konsortium av store kinesiske banker og fungerer som et sentralt referansepunkt for prising av lån.

De fleste nye og eksisterende lån er knyttet til ettårig LPR, mens femårsrenten spiller en avgjørende rolle for å bestemme boliglånskostnader og annen langsiktig låneprising.

Reduksjonene kommer som del av en bredere strategi for å stimulere husholdninger og bedrifter til å låne mer ved å senke renten og øke likviditeten.

Disse tiltakene er ment å øke utlån, stoppe eiendomsmarkedets nedgang og til slutt gjenopprette økonomisk fart.

“De større kuttene bekrefter PBOCs forpliktelse til raskere pengepolitiske lettelser og reflekterer politbyråets nylige press for kraftigere rentekutt,” sa Beckly Liu, leder for Kinas makrostrategi i Standard Chartered Plc.

Yuan og obligasjonsmarkedene reagerer med stabilitet

Etter kunngjøringen holdt offshore-yuanen seg stabil på rundt 7,12 per dollar.

I mellomtiden holdt Kinas 30-årige statsobligasjonsrente seg uendret på 2,3 % på grunn av lave handelsvolum. Den dempede markedsreaksjonen antyder at rentekuttene i stor grad var forventet.

Kinas øverste beslutningstakere hadde tidligere understreket viktigheten av å revitalisere eiendomsmarkedet, som spiller en avgjørende rolle i landets økonomi.

I et politbyråmøte i september lovet tjenestemenn å gjennomføre betydelige rentereduksjoner og innføre tiltak for å forhindre ytterligere forverring i eiendomssektoren.

Bruce Pang, sjeføkonom for Stor-Kina ved Jones Lang LaSalle Inc., bemerket at de større kuttene enn forventet signaliserer regjeringens vilje til å stabilisere boligmarkedet.

Ytterligere lettelser trolig

PBOC har indikert at ytterligere monetære lettelser kan være i horisonten.

Guvernør Pan Gongsheng antydet muligheten for en ny reduksjon i reservekravsforholdet (RRR) med 25 til 50 basispunkter ved årsslutt for å øke bankenes utlånskapasitet.

Selv om det ikke forventes ytterligere rentekutt i år, tror analytikere at PBOC kan opptre mer aggressivt hvis uventede økonomiske sjokk oppstår.

Kinas største statseide långivere reduserte også innskuddsrentene sine i forrige uke, et trekk ment å dempe virkningen av lavere lånerenter på bankenes fortjenestemarginer.

Et sentralt øyeblikk for Kinas økonomi

De nylige rentekuttene markerer et nytt skritt i Kinas innsats for å navigere i et utfordrende økonomisk landskap. Ettersom eiendomsmarkedet møter motvind og forbrukernes stemning fortsatt er skjør, håper regjeringen at disse tiltakene vil gi nytt liv til lån og utgifter.

Mens PBOCs handlinger tar sikte på å opprettholde stabilitet i finansmarkedene, advarer økonomer om at deres effektivitet vil avhenge av forbruker- og investortillit.

Med ytterligere politiske verktøy til rådighet, kan sentralbanken måtte balansere ytterligere lettelser med langsiktig finansiell stabilitet.