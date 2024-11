S&P 500 har gitt god avkastning de siste ti årene, men investeringslandskapet vil være dramatisk annerledes gjennom 2034, advarer David Kostin fra Goldman Sachs.

Bankens sjef for amerikansk aksjestrategi forventer ikke at den brede markedsindeksen vil gi mer enn 3,0 % årlig avkastning i løpet av det neste tiåret.

Til sammenligning ga den en avkastning på omtrent 13 % i gjennomsnitt mellom 2013 og 2023.

Kostin siterte urimelige innledende verdivurderinger og uvanlig konsentrasjon for sitt duesyn på lang sikt.

S&P 500 er for øyeblikket opp nær 25 % sammenlignet med begynnelsen av dette året, men mye av det tilskrives kun «Magnificent Seven».

Kostin forventer at S&P 500 vil gå dårligere enn obligasjoner

Investorer holder seg super bullish på S&P 500 ettersom inflasjonen er på vei tilbake til målet på 2,0 %, økonomien er fortsatt sterk nok, og Federal Reserve planlegger å kutte renten ytterligere i november.

Men slike som Google og Nvidia kan hjelpe referanseindeksen med å presse videre opp så lenge, ifølge David Kostin.

“Våre historiske analyser viser at det er ekstremt vanskelig for ethvert firma å opprettholde høye nivåer av salgsvekst og fortjenestemarginer over langvarige tidsperioder,” sa han til kunder i et nylig forskningsnotat.

Historisk sett slår S&P 500 obligasjoner praktisk når det gjelder årlig avkastning. Men bankens sjef for den amerikanske aksjestrategien ser nå en 72 % sannsynlighet for at den faktisk underpresterer den 10-årige statskassen i løpet av de neste ti årene.

Vår markedsekspert Crispus Nyaga forventer også at den overkjøpte SPX-en vil snu i løpet av de kommende månedene.

Hvorfor ellers er Goldman Sachs dueaktig på S&P 500?

David Kostin forventer ikke at investering i S&P 500-indeksen vil være tilstrekkelig til å sikre god avkastning de neste ti årene, også på grunn av høye innledende verdivurderinger.

Det nåværende høye nivået på verdivurderinger av aksjer er en nøkkelårsak til at vår 10-årige prognose for avkastningen ligger i den nedre enden av den historiske fordelingen.

Goldman Sachs bruker CAPE eller syklisk justert pris/inntektsforhold for verdsettelse og forblir due ettersom høyere innledende verdsettelse vanligvis fører til lavere fremtidig avkastning.

Ved 38 ganger er denne beregningen for øyeblikket i den 97. persentilen.

I verste fall forventer Kostin til og med at den brede markedsindeksen vil gi en negativ avkastning på 1,0 % årlig.

Han er imidlertid ikke alene om å forvente lavere avkastning enn gjennomsnittet fra S&P 500 i løpet av det neste tiåret.

JPMorgan siterte også høy verdsettelse og enorme finanskostnader i et nylig forskningsnotat, da det spådde en årlig avkastning på rundt 6,0 % ut av referanseindeksen for de neste ti årene.

Vedvarende inflasjon kan også krympe multipler, la investeringsselskapet til.