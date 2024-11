Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC) er i søkelyset i dag etter å ha avduket nye AI-verktøy designet for onkologer.

Medisinteknologiselskapet har lansert en løsning kalt CareIntellect, rettet mot å hjelpe leger med å effektivt sile gjennom helsedata, som ofte er overveldende og bidrar til utbrenthet.

Imidlertid anbefaler Deutsche Bank for øyeblikket aksjer i GE Vernova Inc (NYSE: GEV) fremfor GE Healthcare.

Analytiker Nicole DeBlase er optimistisk på GE Vernova, produsenten av energiutstyr, til tross for at aksjen allerede har mer enn doblet seg siden starten av 2024.

GE Vernova-aksjen er på vei mot $354

Nicole DeBlase antok dekning av GE Vernova-aksjen med en “kjøp”-rating og kunngjorde et kursmål på $354 som indikerer potensial for ytterligere 30% oppside i hennes forskningsnotat i dag.

Hun forventer at det New York-noterte firmaet vil dra nytte av at investeringer fortsetter å strømme inn i kraftgenererende eiendeler ved å øke strømforbruket på grunn av “elektrifisering av alle ting, spredning av AI-datasentre, avkarbonisering og aldrende eksisterende nettinfrastruktur.”

Analytikeren er overbevist om at GEV vil tilby best-in-class profitt og inntektsvekst mot et slikt bakteppe. Deblase nevnte spesielt en gunstig blanding av inntekter og marginekspansjon i selskapets elektrifiseringsvirksomhet i sitt forskningsnotat på mandag.

Ikke desto mindre er GE Healthcare fortsatt et mer passende valg for inntektsinvestorer ettersom GE Vernova for øyeblikket ikke betaler utbytte mot 0,13 % avkastning kombinert med GEHC i skrivende stund.

Hva annet kan hjelpe GEV-aksjekursen?

GE Vernova har også en stor nok vindturbinvirksomhet som Deutsche Bank sier vil ha vesentlig nytte i de kommende årene. Vind utgjør bare 7,0 % av verdens elektrisitet i dag, men forventes å nå 25 % innen 2040.

På mandag tilskrev investeringsselskapet noe av sin optimisme på GEV også til gasskraftsegmentet som raskt blir en veksthistorie.

Gassturbinbestillinger øker på grunn av høyere etterspørsel etter elektrisitet.

Som svar øker GE Vernova sin HDGT-produksjonskapasitet fra 55 til 77-80 enheter/år innen 2026, sa analytiker Nicole DeBlase til kunder mandag.

Hun forventer at det på sikt vil føre til en økning i serviceordre/backlog.

Den bullish oppfordringen til GE Vernova-aksjen kommer bare dager før den er planlagt å rapportere sine økonomiske resultater for tredje kvartal. Konsensus er at selskapet skal forbedre sine inntekter med 10 % til 8,92 milliarder dollar og tjene 134,5 millioner dollar i tredje kvartal.

I september sa GEV at inntektene sannsynligvis vil komme på nær 35 milliarder dollar i 2024. Vår analytiker Crispus Nyaga er også positiv på GE Vernova-aksjer på lang sikt.