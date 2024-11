Binances Gambaryan løslatt etter 8 måneder i nigeriansk fengsel

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Binances sjef for etterlevelse av økonomisk kriminalitet har forlatt Nigeria etter å ha tilbrakt nesten åtte måneder i det beryktede Kuje-fengselet anklaget for hvitvasking av penger.

Den 23. oktober henla den niegriske regjeringen alle siktede mot Tigran Gambaryan, etter måneder med oppringninger fra amerikanske lovgivere og deltakere i kryptoindustrien.

I følge lokale medierapporter trakk den føderale høyesterett i Abuja tilbake klagene mot Binance-sjefen da han ikke hadde en nøkkelrolle i firmaet.

Anklagene ble henlagt to dager før en planlagt høring 25. oktober, angivelig for å unngå å vekke offentlig oppmerksomhet.

I en uttalelse til Invezz ønsket Binance-sjef Richard Teng nyhetene om Gambaryans utgivelse velkommen som sier:

Vi er dypt lettet og takknemlig for at Tigran Gambaryan endelig har blitt løslatt etter å ha utholdt nesten åtte måneders internering i Nigeria. Gjennom denne vanskelige perioden har Tigran vist enorm styrke, og vi berømmer hans motstandskraft i møte med så alvorlig motgang. Vi er dypt takknemlige til alle som har dedikert utallige timer til å støtte Tigrans utgivelse.

Når det gjelder Binances fremtid i Nigeria, la Teng til at selskapet “forblir forpliktet til å samarbeide med globale regulatorer” og er “ivrige etter å legge denne episoden bak oss og fortsette å jobbe mot en lysere fremtid for blockchain-industrien rundt om i verden.”

Gambrayan løslatt på helsegrunn?

Mens Nigerias regjeringsadvokat, Kommisjonen for økonomisk og finansiell kriminalitet, hevder at anklagene ble henlagt på grunn av Gambaryans begrensede involvering i Binances daglige aktiviteter, som var i fokus for påtalemyndigheten, tyder noen rapporter på at lederens forverrede helse kan ha bidratt til hans løslatelse.

Etter sigende ble Gambaryan arrestert under umenneskelige forhold, noe som resulterte i flere helsekomplikasjoner, inkludert malaria og problemer relatert til en diskusprolaps som krevde kirurgi. Tilstanden hans forverret seg på grunn av mangel på tilstrekkelig medisinsk behandling, som rapportert flere ganger.

Som tidligere rapportert av Invezz, dukket det opp en video i begynnelsen av september som viser Gambaryan dukke opp for rettssak, ute av stand til å gå etter å ha blitt nektet rullestol. Opptakene viste til og med en vakt som nektet å hjelpe ham, og ga Gambaryan til å stole på en enkelt krykke.

En fortvilet Gambaryan kunne høres si: “Han ble fortalt at han ikke skulle hjelpe meg. Han sa at det er instruksjoner… Hvorfor kunne jeg ikke bruke en jævla rullestol? Dette er et show.”

Etterlyser Gambaryans løslatelse

På det tidspunktet videoen dukket opp, kritiserte Teng hvordan Gambarayan ble behandlet og kalte situasjonen “umenneskelig” og fordømte hans umiddelbare løslatelse slik at han kan forfølge riktig medisinsk behandling i USA.

Før det hadde sjefens pågående internering allerede vakt internasjonal oppmerksomhet med oppfordringer fra amerikanske lovgivere som ba om inngripen fra president Joe Biden.

I juni besøkte lovgiverne Chrissy Houlahan og French Hill Gambrayan i fengselet og ba om hans umiddelbare løslatelse, og hevdet at han hadde gått ned i vekt og led av malaria og dobbel lungebetennelse.

Senere i september dukket det opp rapporter om at medlemmer av den amerikanske regjeringen angivelig hadde holdt private samtaler med Nigerias president, finansminister, statsadvokat og handelsminister, og tok til orde for Gambaryans løslatelse.

Nigerias sak mot Binance

Binances problemer i Nigeria begynte i september 2023, etter at Nigerias Securities and Exchange Commission utstedte en ansvarsfraskrivelse som sa at Binance Nigeria Limited var “verken registrert eller regulert av kommisjonen”, noe som gjorde virksomheten i Nigeria ulovlig.

I februar 2024 uttrykte Central Bank of Nigeria bekymring for usporbare midler som strømmer gjennom Binance.

CBN-guvernør Olayemi Cardoso avslørte at omtrent 26 milliarder dollar hadde blitt behandlet gjennom Binance Nigeria i løpet av et år, mens kildene til disse midlene forble uidentifisert.

Gambaryan ble arrestert sammen med sin kollega og regionsjef i Binance, Nadeem Anjarwalla, 26. februar etter at lederne besøkte Nigeria for å hjelpe Binances forsvar mot skatteunndragelser og anklager om hvitvasking av penger.

Mens Anjarwalla vellykket unngikk varetektsfengsling med et falskt pass i mars, forble Gambaryan varetektsfengslet i Kuje-fengselet anklaget for skatteunndragelse og hvitvasking av penger.

I mai avslørte Binance-sjef Richard Teng at nigerianske tjenestemenn hadde henvendt seg til børsens team, og foreslått et hemmelig kryptooppgjør før møtet som førte til Gambaryans arrestasjon, et tilbud som Binance til slutt avviste.

Gjennom hele saken ble Gambaryan nektet kausjon to ganger – en gang i mai, da retten anså ham som en flyrisiko, og igjen i oktober, da hans anmodning om kausjon på medisinsk grunnlag ble avvist.

Dommeren slo fast at helsemessige forhold ikke automatisk gir en fange rett til å bli løslatt fra varetekt.

Som pressetid står Binance fortsatt overfor fire anklager om skatteunndragelse, inkludert å ha unnlatt å registrere seg hos Nigerias Federal Inland Revenue Service.