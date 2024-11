Kinas sentralbank, People’s Bank of China (PBOC), har annonsert utvidelsen av sine pengepolitiske verktøy ved å innføre en direkte omvendt gjenkjøpsavtale (repos).

Dette månedlige verktøyet vil tillate banker og ikke-bankinstitusjoner å låne mot statsobligasjoner, lokale myndigheter og bedriftsobligasjoner, med avtaler som skal vare i ikke mer enn ett år.

Innføringen av direkte omvendte gjenkjøpsavtaler (reposer) med primærhandlere markerer den siste innsatsen fra sentralbanken for å finjustere sin innflytelse over markedets lånekostnader og tilføre stabilitet i Kinas banksektor.

Anlegget starter mandag.

PBOCs mål er å sikre et rimelig likviditetsnivå i det finansielle systemet, og bidra til å dempe sesongmessige topper i kontantetterspørselen, spesielt når årsskiftet nærmer seg.

Reduserer likviditetspresset midt i en økning i obligasjonsutstedelser

Kina forventes å øke utstedelsen av statsobligasjoner for å finansiere tilleggsutgifter og refinansiere gjeld fra lokale myndigheter, noe som øker bekymring for potensielt likviditetspress i interbankmarkedet.

Det nye verktøyet, som gir mulighet for langsiktige likviditetsinjeksjoner, er godt timet for å bidra til å absorbere markedseffekten av denne forventede økningen i obligasjonstilbudet.

“Repo har en underliggende utveksling av obligasjoner, som lar bankene frigjøre langsiktig likviditet,” sa Becky Liu, leder for Kinas makrostrategi i Standard Chartered Bank i en Bloomberg-rapport.

Dette vil hjelpe PBOC med å forberede bankene på en forventet økning i utstedelse av statsobligasjoner.

Siden kommersielle banker er de primære kjøperne av disse obligasjonene, vil det direkte omvendte repoverktøyet bidra til å sikre tilstrekkelig likviditet, selv om flere obligasjoner selges for å finansiere stimuleringstiltak.

Markedsobservatører ser denne utviklingen som en del av PBOCs bredere skifte mot et mer sofistikert og markedsdrevet pengepolitisk rammeverk.

Kinas referanserenter viste liten reaksjon på nyhetene, selv om offshore-yuanen svekket seg litt mot dollaren.

Helt omvendt repo: innretting med globale sentralbanker

Innføringen av direkte reverse repoer er en del av en bredere revidering av PBOCs tilnærming til å håndtere likviditet.

Sentralbanken har gått bort fra å stole på den mellomlange lånefasiliteten (MLF) som et primært rentesettingsverktøy, i stedet for å favorisere kortsiktige instrumenter som den syv-dagers omvendte repoen for å gi klarere signaler til markedet.

Dette skiftet posisjonerer PBOC nærmere praksisen til sine globale motparter, og muliggjør mer presis kontroll over markedets lånekostnader og likviditetsforhold.

Det nye direkte repoverktøyet forventes å sitte et sted mellom den kortsiktige syv-dagers omvendte repoen og den langsiktige MLF, og tilbyr en mellomlangsiktig likviditetsløsning.

Ved å tilby 3- til 6-måneders direkte repo-avtaler, tar PBOC sikte på å gi mer fleksibilitet i driften og samtidig redusere finansieringsstresset i banksektoren, som står overfor betydelige MLF-forfall i de siste månedene av 2024.

Ifølge Bloomberg har Kina rundt 1,45 billioner yuan (204 milliarder dollar) av MLF-lån som forfaller i november og desember, noe som gjør tidspunktet for dette verktøyet kritisk for markedsstabilitet.

Nytt verktøy for å hjelpe bankene med å håndtere kontantbehov

Kinas finansinstitusjoner forbereder seg på det som kan bli en spesielt stram årsavslutning, med en sesongmessig kontantetterspørsel som sannsynligvis vil øke.

I tillegg er det fortsatt usikkerhet rundt potensialet for ytterligere finanspolitisk stimulans, som kan komme i form av ytterligere statlige lån og obligasjonsemisjoner.

Å sikre tilstrekkelig likviditet i markedet er avgjørende for å opprettholde økonomisk momentum, spesielt ettersom Kina fortsetter å slite med svak innenlandsk etterspørsel og en pågående krise i eiendomssektoren.

Politikere har allerede innført en bred stimulanspakke, inkludert kutt i renten og reduksjoner i bankenes reservekrav.

Disse tiltakene tar sikte på å støtte en bedring i økonomisk aktivitet, men likviditetsbegrensninger er fortsatt et problem.

Pengemarkedsindikatorer har blinket advarselssignaler om at noen institusjoner allerede underfinansierer stress.

Det nye repoverktøyet forventes å lette dette presset ved å sikre at bankene kan få tilgang til likviditet for å dekke deres behov samtidig som de frigjør kontanter til obligasjonskjøp.

Selv om det direkte omvendte repoverktøyet sannsynligvis vil redusere presset på bankene, kan introduksjonen også signalisere en lavere sannsynlighet for ytterligere kutt i reservekravsforholdet (RRR) på kort sikt.

Frances Cheung, en strateg ved Oversea-Chinese Banking Corp, bemerket at fleksibiliteten gitt av direkte omvendte repoer gjør det mindre nødvendig for PBOC å stole på andre politiske verktøy, for eksempel RRR-kutt, for å håndtere likviditet.