«Jeg er ikke bare MAGA. Jeg er «mørk, gotisk MAGA»», brølte Elon Musk mens han talte til et enormt publikum på den republikanske presidentkandidaten Donald Trumps møte i Madison Square Garden på søndag da Tesla-sjefen pekte på den svarte hetten hans som bar Trumps slagord “Make America Great Again” trykket i en hvit gotisk skrift.

Musk har blitt en fremtredende skikkelse i Donald Trumps 2024-kampanje, og viser entusiastisk støtte til tross for Trumps langvarige motstand mot elektriske kjøretøy (EV) og grønn energipolitikk.

I tillegg til sin tilstedeværelse på stevner, har Musk investert $118 millioner i en super PAC som støtter Trump og tilbyr $1 million daglige premier til swing-state-velgere.

Utover økonomiske bidrag, har Musks eierskap av X forsterket hans innvirkning på Trumps kampanje når han bruker plattformen til å fremme pro-Trump-retorikk og samle sine 200 millioner følgere.

Når valgdagen nærmer seg, har Musks X-feed blitt en strøm av støtte til Trump, med hyppig kritikk av visepresident Kamala Harris og Biden-administrasjonen.

Denne uventede justeringen har etterlatt mange spørsmål om hvorfor Musk, hvis Tesla-imperium har drevet den amerikanske elbilrevolusjonen, støtter Trump, hvis holdning til energi fortsatt i stor grad er i motsetning til ren energipolitikk.

Trumps anti-EV-rekord

Trumps motstand mot ren energi er ingen hemmelighet.

Han har konsekvent hånet klimaendringer, kalt dem “juks” og kritisert Biden-administrasjonens politikk for ren energi og elbiler som “galskap”.

Han har også gått foran med å oppfordre elbilsupportere til å «råtne i helvete!».

En av de mest umiddelbare bekymringene for elbilindustrien er Trumps holdning til inflasjonsreduksjonsloven fra 2022 (IRA).

Denne loven, vedtatt i 2022, har ført til en økning i investeringer i USA-basert EV-produksjon og -infrastruktur, og har fått selskaper til å investere anslagsvis 77,6 milliarder dollar i amerikansk EV-produksjon.

Planen hans for 2024 har til hensikt å eliminere insentiver for elbilkjøpere, for eksempel den føderale skatterabatten på 7 500 dollar gitt av lovgivningen.

Trumps skepsis til miljøbestemmelser strekker seg til Environmental Protection Agency (EPA) sine nye regler for utslipp av eksosrør.

EPAs standarder er utformet for å redusere karbonutslipp ved å fremme høyere salg av elektriske og plug-in hybridbiler.

I henhold til de foreslåtte forskriftene, som tar sikte på at 56 % av salget av nye kjøretøy skal være elektrisk innen 2032, forventes bilindustrien å gjøre betydelige endringer mot grønnere teknologi.

Trumps motstand mot disse forskriftene inkluderer et løfte om å demontere EPAs regler, som han beskriver som et “EV-mandat” som urettferdig retter seg mot gassdrevne kjøretøy.

Trumps tilbakeføring av slike retningslinjer kan dempe dette momentumet, og påvirke EV-salg og bilprodusenter, inkludert Musks Tesla.

Hvorfor støtter da Musk Trump?

En pekepinn for denne gåten kan komme fra Musks egne ord på MSG-rallyet.

På et livlig spørsmål om hvor mye en republikansk regjering kunne “rippe ut av dette bortkastede Harris-Biden-budsjettet?”, svarte Musk: “Jeg tror vi kan gjøre minst 2 billioner dollar”.

“På slutten av dagen blir du beskattet. Alle offentlige utgifter er skatt, enten det er direkte beskatning eller … alle offentlige utgifter, det blir enten inflasjon eller direkte beskatning. Pengene dine blir bortkastet, og avdelingen av statlig effektivitet kommer til å fikse det!”

Vi skal få regjeringen vekk fra deg og ut av lommeboka!

Musk kan være ute etter noe annet – nærmere bestemt et potensielt skifte i regulatorisk tilsyn som kan være til fordel for selskapenes bunnlinje.

Han har ofte kollidert med Federal Aviation Administration (FAA), US Environmental Protection Agency (EPA) og Securities and Exchange Commission (SEC).

Hver av hans store satsinger har blitt undersøkt: Teslas selvkjørende teknologi, SpaceXs lanseringsprotokoller og Neuralinks dyreforsøkspraksis har alle blitt undersøkt av føderale byråer.

Faktisk har regulatorisk press eskalert den siste tiden.

FAA har grunnet SpaceX-oppskytinger flere ganger på grunn av protokollbrudd, mens EPA har startet en etterforskning av SpaceX for angivelig utslipp av usikkert avløpsvann.

California, i en nylig avgjørelse, avviste Musks forespørsel om ytterligere SpaceX-oppskytinger i staten, med henvisning til både miljøhensyn og Musks kontroversielle politikk.

I mellomtiden har Teslas fremstøt for autonome kjøretøy fått SEC og National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) til å granske selskapets markedsføring av “Full Self-Driving”-teknologi.

Som svar på disse hindringene har Musk blitt stadig mer vokal om sin anti-reguleringsholdning.

Både Trump og Musk ser for seg en mindre føderal regjering, med reduserte midler til byråer som EPA og FAA.

For Musk kan en Trump-ledet regjering bety færre regulatoriske barrierer, og frigjøre ham til å akselerere prosjekter på tvers av Tesla, SpaceX og Neuralink med minimalt tilsyn.

‘Department of Government Efficiency’ og Musks rolle i det

For å fastslå sin forakt for byråene, kunngjorde Trump i september at han ville starte en Musk-ledet regjeringseffektivitetskommisjon som ville revidere føderale byråer for steder å kutte.

Under en opptreden på Fox News tidligere denne måneden sa Trump at han ville opprette en ny stilling kalt “kostnadskuttsekretær” og utnevne Musk.

“Han dør etter å gjøre dette,” sa Trump.

«Doge-avdelingen», som Musk spøkefullt har kalt det, gjenspeiler hans syn på behovet for å strømlinjeforme regjeringsfunksjoner.

En slik stilling kan gi Musk enestående innflytelse over selve reguleringsorganene som har utfordret selskapene hans.

Dette løftet er ikke uten kontrovers. Kritikere hevder at Musks engasjement i revisjon av føderale byråer representerer en interessekonflikt, ettersom han potensielt vil føre tilsyn med regulatorer som påvirker hans forretningsforetak.

Men ved å støtte Trumps dereguleringsagenda, kan Musk finne en vei til mindre innblanding fra byråer han mener kveler teknologiske fremskritt.

Musks innflytelse på Trumps utviklende holdning til elbiler

I tillegg, til tross for Trumps historiske anti-EV-retorikk, har hans holdning mildnet litt de siste månedene.

I august erkjente han Musks støtte, og uttalte på et rally i Atlanta at han var åpen for at en “veldig liten del” av bilmarkedet går elektrisk.

“Det må jeg være, du vet, fordi Elon støttet meg veldig sterkt,” bemerket han, og antydet at Musks støtte kan ha dempet motstanden hans.

I tillegg berømmet Trump nylig Teslas produkter på Musks sosiale plattform X, tidligere kjent som Twitter, og kalte dem «utrolige».

Selv om han hevder at tradisjonelle forbrenningsmotorer bør forbli dominerende, antyder hans positive kommentarer om Tesla at han kan imøtekomme et begrenset EV-marked under en Musk-justert administrasjon.

Dette skiftet kan indikere at Trump er villig til å gå på akkord med sin holdning til ren energi hvis det betyr å beholde Musks støtte og økonomiske støtte.

EV-adopsjon kan være for stor for Trump til å kvele uansett, sier eksperter

Mens Trumps opphevelse av føderale EV-kreditter ville påvirke forbrukernes kjøpekraft, mener policyanalytikere at det ikke helt vil avspore EV-adopsjonen.

James Lucier, administrerende direktør i Capital Alpha Partners, bemerker i en Bloomberg-rapport at en Trump-administrasjon kan innføre strammere regler for skattefradrag for elbiler, noe som gjør det vanskeligere for kjøretøyer å kvalifisere seg basert på komponentinnkjøp.

Likevel hevder EV-eksperter at overgangen til elektriske kjøretøy har fått for mye fart til å bli stoppet av føderale politiske endringer alene.

Nick Nigro, grunnlegger av Atlas Public Policy, sa i rapporten, “Det er ingen stopp,” og understreket at selv om Trump bremser overgangen, forblir bransjens bane irreversibel.

I tillegg tilbyr 17 amerikanske stater EV-insentiver uavhengig av føderale programmer.

Stater som Colorado gir betydelige rabatter, inkludert opptil $5 000 for elbilkjøpere, som sikrer at forbrukerne fortsatt har tilgang til rimelige elbilalternativer.

I mellomtiden forbereder bilprodusentene seg for strammere utslippsstandarder i andre store markeder som California, Kina og Europa.

Ettersom bilprodusentene retter strategiene sine mot disse regionene, kan USAs politikk under Trump ha begrenset effekt på det globale EV-momentumet.

Hva betyr Musks støtte til Trump for Teslas investorer?

Alt sagt og gjort, Musk er først sjefen for et børsnotert selskap og har investorer å stå til ansvar for.

Sikkert, ikke alle Tesla-aksjonærer ville dele Musks støtte til Trump, til tross for Musks langsiktige beregninger rundt vennskapet hans med ham.

I forkant av Teslas nylige inntekter mottok Teslas nettbaserte investorforum en rekke spørsmål fra detaljhandelsaksjonærer angående Musks politiske synspunkter, hans innlegg på X (tidligere Twitter), og hans støtte til Trumps gjenvalg.

Mange uttrykte bekymring for hvorvidt Musks offentlige aktivisme kunne påvirke Teslas merkevare og aksjonærverdi.

En detaljinvestor kommenterte, “Elon Musks politiske aktivisme virker i strid med hans rolle som administrerende direktør for å beskytte aksjonærverdien,” utløste en diskusjon som fikk over 500 oppstemmer.

Et annet høyt oppstemt spørsmål spurte om Teslas styre tok skritt for å sikre at Musks politiske engasjement ikke ville forringe selskapets oppdrag.

Til tross for disse bekymringene rapporterte Tesla sitt mest lønnsomme kvartal siden 2023, og presset aksjen opp med 22 %, og ingen politiske spørsmål dukket opp under samtalen etter inntjening.

Wall Street-analytikernotater samlet av FactSet viste liten omtale av Musks politiske aktiviteter, og hans politiske synspunkter er sjelden et tema for diskusjon på selskapets aksjonærmøter.

Teslas nylige 10-Q-innlevering til SEC nevnte ikke Trump eller noen av Musks politiske aktiviteter i avsnittet om “risikofaktorer”.

Selv om Gene Munster, MD ved Deepwater Asset Management og en Tesla-okse tidligere denne måneden, antydet at Musks politiske kommentarer kan ha redusert amerikanske leveranser med 5-10 000 kjøretøyer, rapporterte Tesla fortsatt en 6% år-over-år økning i leveranser for tredje kvartal , til tross for manglende analytikeres forventninger.

Selskapet har brukt rabatter og insentiver for å øke salget midt i økende konkurransepress.