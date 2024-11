Vitalik Buterin diskuterte nylig Ethereums “The Splurge”-oppgradering, som han hevder vil gjøre nettverket motstandsdyktig mot Quantum-databehandlingstrusler.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I et blogginnlegg datert 29. oktober diskuterte Buterin det omfattende arbeidet som fortsatt trengs for å nå dette målet, og forklarte at The Splurge-fasen vil fokusere på å forbedre Ethereums sikkerhet, transaksjonseffektivitet og kryptografiske motstandskraft.

Advertisement

I sitt innlegg bemerket Buterin at “kvantedatamaskiner eksisterer ikke engang” i en form som er kraftig nok til å utgjøre en reell trussel mot blokkjedekryptering.

Ifølge ham er nåværende kvantedatamaskiner som enten tidlige prototyper eller enheter “ikke ekte” i sine evner, og bemerker at de ennå ikke kan håndtere meningsfulle beregninger som ville utgjøre en risiko for Ethereums sikkerhet.

Buterin la til at tidslinjen for når kvantedatabehandling ville være tilgjengelig for massene ville komme “tiår” etter at “mektige institusjoner får en som kan knekke elliptisk kurvekryptografi.”

Denne Splurge er en del av Ethereums flerfaseveikart, som inkluderer The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge og The Splurge, som hver har som mål å styrke ulike deler av blokkjeden.

The Splurge har til hensikt å stabilisere sluttspillet til Ethereum Virtual Machine (EVM), introdusere “kontoabstraksjon” og utforske “avansert kryptografi” for å sikre langsiktig nettverkssikkerhet.

For å forbedre Ethereums kvantemotstand, vil Spkurge-fasen gradvis integrere kvanteresistent kryptografi gjennom kontoabstraksjon og avanserte kryptografiske primitiver, som zk-STARKs.

Andre taktikker inkluderer å legge til støtte for kvanteresistente algoritmer, for eksempel hash-baserte kryptografiske teknikker, og tillate fleksibel kontosikkerhet, inkludert roterende kryptografiske nøkler.

I tillegg kan fremtidige fremskritt som fullstendig homomorf kryptering (FHE) og utydelig obfuskasjon – skissert i Splurge – ytterligere styrke Ethereums forsvar ved å muliggjøre sikre beregninger uten å avsløre sensitive data, noe som gjør kvanteangrep mer utfordrende.

The Splurge vil også “optimalisere” Ethereums transaksjonsgebyrmodell gjennom et konsept Buterin uttrykker “flerdimensjonal gass.”

Målet er å forbedre skalerbarheten “samtidig som risikoen reduseres.”



I følge Ethereums medgründer, tar tilnærmingen sikte på å introdusere separate priser og grenser for separate ressurser, noe som kan redusere “worst case” ressursbruk, og dermed redusere “behovet for å optimalisere ytelsen for å støtte f.eks. STARKed hasj-baserte binære trær.”

The Verge

Copy link to section

Dette konseptet er ikke nytt; Buterin hadde tidligere diskutert det i et annet blogginnlegg, og tok for seg planene for Ethereums “The Verge”-scenen.

Under The Verge er fokuset på å forbedre nodedriften for å bli mer ressurseffektiv.

En stor endring som forventes fra denne fasen er introduksjonen av “statsløs verifisering”, som vil tillate noder å validere blokker uten å kreve store mengder lagring.

Denne oppgraderingen kan gjøre Ethereum-nodeoperasjoner mer tilgjengelige og rimelige, og muligens gjøre det mulig for lettere enheter å utføre verifiseringsoppgaver.

For å oppnå dette, utforsker Ethereum-utviklere bruken av STARK-baserte binære hasjtrær, som gir et mer kvantebestandig og skalerbart alternativ, men som også krever flere ressurser som beregningskraft og minne.

I følge Buterin kan implementering av flerdimensjonale gassmodeller bidra til å redusere ressursbelastningen ved å tilordne spesifikke gasskostnader til ulike ressurstyper.

Svøpen

Copy link to section

I et blogginnlegg 21. oktober avslørte Ethereum-medgrunnleggeren detaljer om “Scourge”-fasen som vil takle noen nøkkelspørsmål som å redusere sentraliseringen av Ethereum Staking, som ifølge Buterin kan føre til en høyere risiko for 51 % angrep og transaksjonssensur.

For å takle problemet, foreslo Buterin en to-lags innsatsmodell: ett nivå for “risikobærende” (slashable) staking og en annen for “risikofri” (unslashable) staking.

Dette oppsettet tar sikte på å balansere belønninger og risikoer, og forhindrer at noen få store aktører får for mye kontroll over nettverket.