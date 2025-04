Amerikanske aksjer fikk et kraftig salg torsdag da president Donald Trumps siste runde med tollsatser økte frykten for en global handelskrig og økonomisk nedgang.

S&P 500 stupte mer enn 4 %, og markerte den verste dagen siden september 2022 og presset den tilbake til korreksjonsområdet.

Dow Jones Industrial Average tapte 1500 poeng, eller 3,6 %, mens Nasdaq Composite falt 5,5 % da investorer forsøkte å vurdere konsekvensene av den nye handelspolitikken.

Tollsatsene, kunngjort onsdag, pålegger en grunnavgift på 10 % på all import, med betydelighøyere satser for viktige handelspartnere – 54 % for Kina, 20 % for EU og 46 % for Vietnam.

Teknologi- og detaljhandelsaksjer rammet hardest – Apple, Nike-aksjer hardest rammet

Multinasjonale selskaper med betydelig eksponering mot import bar hovedtyngden av markedsrutten.

Apple, som produserer de fleste av sine iPhones i Kina, falt 8,7 %, mens Amazon og Meta Platforms falt henholdsvis 8,8 % og 8 %.

HP Inc. led et av de største tapene i sektoren, med et fall på 16 %.

Wedbush-analytiker Dan Ives sa at teknologiaksjer “klart vil være under stort press på denne kunngjøringen som bekymringer om ødeleggelse av etterspørselen, forsyningskjeder og spesielt Kina/Taiwan-delen av tariffene.”

Forhandlere møtte også kraftige nedganger, da høyere tariffer truet fortjenestemarginer og forbruksutgifter.

Nike falt 12 %, mens Dollar Tree og Five Below falt henholdsvis 8 % og 29 %.

Fabrikker i Vietnam produserte omtrent 50 % av Nike-fottøyet og 28 % av klesproduktene i regnskapsåret 2024.

Lululemon Athletica og Deckers Outdoor, som er sterkt avhengig av asiatisk produksjon, falt 13 % og 17 %.

Bankaksjene ble ikke spart, da frykten for en økonomisk nedgang og svakere utlånsforhold sendte aksjene ned.

Bank of America falt 9,3 %, JPMorgan Chase tapte 6,5 %, og Wells Fargo falt 8 %.

Halvleder- og EV-aksjer sliter til tross for forsikringer fra Det hvite hus

Til tross for at Det hvite hus avklarte at Taiwan ville bli unntatt fra de nye tariffene på halvledere, så chipmakere fortsatt bratte nedganger.

Nvidia falt 5,2 %, Advanced Micro Devices tapte 5 %, og Qualcomm falt 6,7 %.

Tesla, som hadde samlet seg på onsdag etter rapporter om at administrerende direktør Elon Musk kan gå bort fra sin regjeringsrådgivende rolle, snudde kursen og falt 5,7%.

Produsenten av elektriske kjøretøy har allerede vært under press etter en nedgang på 13 % i leveranser i første kvartal, og savnet mye analytikerforventninger.

Markedsvolatilitetstopper, analytikere advarer om slipp til 5.200-5.400 rekkevidde

Det bratte salget har forsterket bekymringen for at den amerikanske økonomien er på vei mot en resesjon.

S&P 500-fallet presset den tilbake til korreksjonsområdet, ned mer enn 10 % fra den siste toppen.

Investorer følger nøye med på om indeksen kan holde det kritiske 5.500-nivået, med analytikere som advarer om en potensiell ytterligere nedgang til området 5.200-5.400.

“Det verste scenarioet for tariffer har materialisert seg, og markedene var ikke forberedt på det,” sa Mary Ann Bartels, investeringsstrateg i Sanctuary Wealth.

“Dette har utløst en kraftig risikoreaksjon, og vi kan se ytterligere 5-10% nedside hvis støttenivået ikke holder.”

CBOE Market Volatility Index (VIX), mye sett på som Wall Streets fryktmåler, steg til 27, noe som gjenspeiler den økte usikkerheten som griper finansmarkedene.

Etter hvert som salget blir dypere, vil investorer rette oppmerksomheten mot fredagens US Nonfarm Payrolls-rapport, som kan gi ytterligere ledetråder om de økonomiske utsiktene og Federal Reserves politiske svar.