Trump-tariffer: Disse to europeiske helseaksjeaksjene står overfor den høyeste amerikanske inntektseksponeringen

Globale finansmarkeder er i uro denne morgenen etter at USAs president annonserte omfattende tollsatser på flere land i et press for å redusere landets handelsunderskudd.

Trumps nye tariffer forventes spesielt å skade europeiske selskaper med betydelig inntektseksponering mot USA.

To av disse selskapene er den danske farmasøytiske storheten Novo Nordisk og den britiske produsenten av medisinsk utstyr Smith & Nephew, ifølge analytikere i Bank of America Securities.

Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO)

BofA forventer at Trumps tariffer vil presse Novo Nordisk-aksjen betydelig ettersom giganten for vekttap medikamenter driver mer enn halvparten av sine inntekter fra USA.

Lars Fruergaard Jorgensen, administrerende direktør i Novo Nordisk, hadde tidligere advart mot høyere priser og til og med narkotikamangel dersom den republikanske lederen fortsatte med betydelige tollsatser mot Europa.

Frykt for høyere tariffer resulterte i en nedgang på mer enn 20 % i de amerikanske børsnoterte aksjene til Novo Nordisk i mars, selv om legemiddelfirmaet rapporterte et overskudd som var bedre enn forventet for fjerde kvartal.

På det tidspunktet uttrykte Jorgensen tillit til at Novo Nordisk var rimelig posisjonert til å konkurrere med Lilly i USA med en “nettbrettbasert behandling” for vekttap.

Men det kan være spørsmål nå som Trump har varslet nye tollsatser mot Danmark.

Pluss at Det hvite hus-initiativet kan hindre Novo Nordisk i å oppnå en 21% år-til-år økning i nettoresultatet til rundt 101 milliarder kroner i 2025 også.

Men på vei inn i torsdag var Wall Street super bullish på Novo Nordisk-aksjen.

Analytikere har for øyeblikket en konsensus “kjøp”-rating på pharma-aksjen med et gjennomsnittlig mål på rundt $102, noe som indikerer potensial for en mer enn 50% oppside fra dagens nivå.

Smith & Nephew plc (NYSE: SNN)

BofA forventer også at den britiske produsenten av medisinsk utstyr, Smith & Nephew, vil bli hardt rammet i kjølvannet av høyere tollsatser.

Akkurat som Novo Nordisk, genererer London-hovedkontoret for tiden mer enn halvparten av inntektene fra USA.

Siden begynnelsen av mars har SNN-aksjene tapt nesten 10 % ettersom investorer fordøyer hva det nye tariffmiljøet kan bety for Smith & Nephew.

Legg merke til at Deepak Nath, administrerende direktør i Smith & Nephew, nylig bekreftet at firmaet også har en betydelig produksjonseksponering mot Kina, spesielt i sårsegmentet.

Wall Street har for tiden en konsensus “moderat kjøp”-vurdering på Smith & Nephew-aksjer.

Gjennomsnittlig kursmål på rundt 28 dollar er imidlertid omtrent det samme som SNNs aksjekurs i skrivende stund.

Når det er sagt, er Smith & Nephew en utbytteaksje som for øyeblikket gir sunne 2,67 %, noe som gjør det noe mer attraktivt å eie midt i det utfordrende makroøkonomiske bakteppet.