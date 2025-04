Kryptoomslag: ETH, XRP stiger ettersom Michael Saylor sier at Bitcoin tilbyr motstandskraft

Kryptovalutamarkedet viste bemerkelsesverdig motstandskraft 4. april 2025, da Bitcoin (BTC) spratt opp midt i et bredere fall for aksjer og gull.

Ethereum (ETH) og XRP viste også gevinster til tross for globalt makroøkonomisk press, spesielt midt i tariffuro siden USAs president Donald Trumps sjokk tidligere i uken.

Michael Saylor på Bitcoin

Copy link to section

Mens kryptosamfunnet reagerte positivt midt i Kinas gjengjeldelsestariffer, fortsatte Michael Saylor, den fremtredende Bitcoin-advokaten og medgründeren av Strategy (tidligere MicroStrategy), sin bullish prognose for BTC ved å si at den digitale ressursen viser betydelig motstandskraft.

“Dagens markedsreaksjon på tariffer er en påminnelse: inflasjon er bare toppen av isfjellet. Kapital står overfor utvanning fra skatter, regulering, konkurranse, foreldelse og uforutsette hendelser. Bitcoin tilbyr motstandskraft i en verden full av skjulte risikoer,” bemerket han.

Kommentarene hans kom da BTC-prisen holdt over $80k og spratt til over $83k selv da aksjene falt.

James Seyffart understreket Bitcoins appell som en sikring mot økonomisk usikkerhet da han pekte på at referansekrypto-eiendelen hadde bedret gullet på dagen.

“Oppriktig sjokkert over Bitcoins motstandskraft,”skrev han på X. “Ville ikke ha gjettet at det ville holde over 80 000 dollar i denne typen bredere markedssalg av risikoaktiva… Helvete – til og med gull er nede?”

Markedssentimentet forble et fokuspunkt, og Santiment bemerket på X at Bitcoins motstandskraft gjør at investorene er klare for en opptur.

Altcoins ser gevinster

Copy link to section

Den globale markedsverdien for kryptovaluta var på 2,69 billioner dollar, opp 2,57 % i løpet av de siste 24 timene.

Mens Bitcoin opprettholdt sin dominans på 62 % og Ethereum falt til 8 %, var den generelle utsikten en med flere altcoins som handlet i grønt.

Alle de 10 beste myntene var opp mellom 3% og 8%, med Dogecoin som hadde størst volatilitet i 24-timers tidsrammen.

XRP, Solana, BNB, Cardano og Tron var også ute etter å ri på optimismen.

Ethereum, som har sett noe kjøpspress de siste dagene fra hvaler, ser også ut til å sprette til nøkkelnivået på $2k.

Nyheter om at den forventede Pectra-oppgraderingen kommer 7. mai har investorer i en optimistisk modus.

Toppvinnere og tapere

Copy link to section

Cosmos (ATOM), Pendle (PENDLE) og Sonic (S) var de beste vinnerne, med mellom 10 % og 14 % gevinster de siste 24 timene.

I mellomtiden inkluderte de største taperne på dagen Toncoin (TON), Pi Network (PI) og DeXe (DEXE).

Altcoins var ned mellom 5% og 4%. Mange av kryptovalutaene som gikk ned etter hvert som BTC steg steg de siste ukene, og profitttaking er fortsatt bemerkelsesverdig.