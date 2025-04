Lavere oljepriser skygger amerikansk produksjon ettersom OPEC overrasker med produksjonsøkning i mai

Fallet i oljeprisen fredag ​​presenterte et annet lag av kompleksitet for Organisasjonen av oljeeksporterende land og allierte.

I et overraskende trekk torsdag bestemte kartellet seg for å øke produksjonen av råolje med 411 000 fat per dag i mai.

Dette følger den planlagte økningen på 135 000 fat per dag oljeproduksjon av de åtte medlemmene av OPEC+-gruppen i april.

OPEC-8, inkludert Saudi-Arabia og Russland, har holdt seg til 2,2 millioner fat per dag med frivillig produksjonskutt siden 2024, og hadde bestemt seg for å avvikle disse fra og med denne måneden.

Markedet ventet en tilsvarende produksjonsøkning også i mai, men OPEC hadde noe annet i vente.

OPEC er fortsatt selvsikre

“Beslutningen signaliserer OPEC+s tillit til markedets evne til å absorbere ytterligere tilbud, selv om den introduserer nye kompleksiteter gitt vedvarende makroøkonomisk usikkerhet, svingende etterspørselssignaler og geopolitiske risikoer,” sa Mukesh Sahdev, global leder for råvaremarked, olje i Rystad Energy, i en e-postkommentar.

Rystad Energys tidligere spådommer indikerte en sterk mulighet for en avvikling på grunn av det voksende gapet mellom etterspørsel og tilbud fra mars til august.

Dette ble bekreftet av OPEC+s kunngjøring torsdag, som overgikk forventningene.

Rystad Energy mener at OPEC kan øke oljeproduksjonen ytterligere og fremskynde avviklingen av de frivillige produksjonskuttene på 2,2 millioner fat per dag dersom USAs forsyningsavbrudd blir dypere.

Det Norge-baserte energietterretningsselskapet sa at kartellet har gjort et opportunistisk grep ved å øke tilbudet i mai og utnytte den forventede stagnasjonen i produksjonen utenfor OPEC.

Oljeprisfallet kan være forbigående

Sahdev sa:

Med potensielle forsyningsforstyrrelser som stammer fra sanksjoner og tariffer – på både selgere og kjøpere – er det usannsynlig at oljeprisen vil holde seg under $70 på lenge.

Det siste prisfallet forventes å være kortvarig, dempet av forventet sommeretterspørsel og vedvarende geopolitiske spenninger, ifølge Rystad Energy.

“Samtidig er det et klart signal fra OPEC+ for å opprettholde overholdelse og unngå et overskudd som kan true markedets nåværende tilbakeføringsstruktur,” la Sahdev til.

Ved å velge en akselerert tilbudsøkning, tar OPEC+ sikte på å gjenopprette flere fat til markedet i en tid da råoljeprisene har møtt press nedover.

Tidspunktet for denne avgjørelsen er bemerkelsesverdig, siden den kommer etter uker med motstridende signaler fra oljemarkedet.

Disse blandede signalene inkluderer økt produksjon fra ikke-OPEC+-land (spesielt USA, Brasil og Canada), USAs handelskrig (sanksjoner og tariffer), lavere enn forventet etterspørsel fra Kina, den mislykkede våpenhvilen mellom Russland og Ukraina, og internt press fra medlemslandene i OPEC som søker høyere produksjonsmål for å matche deres nye kapasitet.

Ifølge Rystad forventes ikke produksjonen utenfor OPEC å vokse i mai, noe som gjør at kartellet kan tilføre markedet flere fat i løpet av den perioden.

Videre vil globale råolje- og likvidebalanser stramme seg inn gjennom midten av året.

Råoljeunderforsyningen eksisterer fortsatt, og det vil fortsatt trekkes lagre, ifølge Rystad.

Lavere priser står i veien for tilbudsvekst i USA

Den nåværende nedgangen i West Texas Intermediate råoljepriser gir liten mulighet for amerikanske produsenter til å øke boreaktiviteten.

“Om noe, kan vi se en ytterligere nedgang, spesielt når du vurderer tilbakegangen i markedet,” sa Warren Patterson, sjef for råvarestrategi i ING Group, i en rapport.

WTI, den amerikanske referanseprisen for råolje, falt 9 % fredag ​​til et lavt nivå på mer enn fire år på 60,71 dollar per fat. Prisene har falt ettersom USAs president Donald Trumps gjensidige tariffer skremte investorer.

Dallas Fed Energy-undersøkelsen avslørte nylig at produsenter i gjennomsnitt krever en pris på 65 dollar per fat for å bore en ny brønn lønnsomt.

I motsetning til dette er gjennomsnittsprisen som trengs for å dekke driftskostnadene til en eksisterende brønn betydelig lavere, med 41 dollar per fat.

Patterson sa:

Men gitt den store nedgangen i amerikansk skifer, er det viktigere å fokusere på nye brønnkostnader.

Nåværende prisnivå betyr at det er usannsynlig at Trump kommer til å lykkes med å øke innenlandsk oljeproduksjon. Amerikanske oljeprodusenter er prisfølsomme.

“Hvis Trump vil ha høyere amerikansk oljeproduksjon, vil vi trenge høyere oljepriser,” la han til.

Fallende priser skaper en gåte

Selv om OPEC planlegger å bringe tilbake flere fat til markedet, må det bemerkes at produsentene i kartellet ikke vil nøye seg med at oljeprisene holder seg på flere års laveste nivå.

De fleste produserende land innenfor OPEC er avhengige av oljeeksport og ønsker priser over $75-$80 per fat.

“Gruppen forstår at sikte på ‘høyere for alltid’ risikerer å utløse et ‘lavere for lengre’ scenario,” sa Sahdev.

“Priskriger er av bordet, og amerikansk skifer blir ikke lenger sett på som en stor forstyrrelse.”

Volatiliteten som ble sett i oljemarkedene på fredag, motvirker OPECs filosofi ettersom kartellet anerkjenner at fremtiden for prising må være forankret i stabilitet.

OPECs beslutning om å øke produksjonen i mai presenterer også en unik situasjon der det vil være lettere for USA å innføre sanksjoner mot Iran om kort tid.

Dette vil tillate kartellet å fylle gapet i tilbudet og ta markedsandeler.

Imidlertid sa Commerzbank AGs råvareanalytiker, Carsten Fritsch:

Overtilbudet på oljemarkedet vil nå trolig bli større i andre kvartal, noe som taler for en lavere oljepris.

Hvis den globale oljeprisen faller under 60 dollar per fat, vil det være vanskelig for OPEC å fortsette med planen som ble kunngjort torsdag.