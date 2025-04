President Donald Trumps tollsatser og den påfølgende gjengjeldelsen fra andre land har skapt kaos på amerikanske aksjer denne uken.

Likevel er den berømte investoren Jim Cramer fortsatt overbevist om at det er spennende kjøpsmuligheter i aksjemarkedet for tiden midt i det han kalte et “produsert salg” i sin siste orientering til Investing Club.

Spesielt tre navn han anbefaler å kjøpe på den siste tilbaketrekkingen er Home Depot, Nvidia og Amazon.

Home Depot Inc (NYSE: HD)

Copy link to section

Cramer anbefaler å kjøpe nedgangen i HD-aksjer ettersom boligforbedringsbutikken henter mer enn halvparten av varene sine fra Nord-Amerika.

Enda viktigere er at den tidligere hedgefondforvalteren forventer at Home Depot-aksjen vil dra nytte av å senke renten.

Merk at boliglånsrentene for øyeblikket er på et lavt nivå på seks måneder.

På det bakteppet bør “Home Depot kjøpes, kanskje til og med aggressivt,” ifølge Jim Cramer.

Den oppdemte etterspørselen etter boliger kan også komme HD-aksjer til gode fremover, la han til. I tillegg gjør en utbytteavkastning på 2,56 % knyttet til Home Depot-aksjer det desto mer spennende å eie på dagens nivå.

Wall Street er enig med Cramer om boligforbedringsbutikken. Analytikernes konsensusvurdering av “overvekt” på HD kommer med et gjennomsnittlig mål på $432, som tilsvarer en oppside på mer enn 25 % fra dagens nivå.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Copy link to section

Kina har allerede annonsert gjengjeldelsestariffer på amerikanske varer, noe som vil skade Nvidia ettersom det har betydelig inntektseksponering mot verdens nest største økonomi.

Likevel anbefaler Jim Cramer å kjøpe NVDA-aksjer på grunn av svakheten, da han fortsetter å tro på selskapets langsiktige potensial, spesielt dets sentrale rolle i den AI-drevne industrielle revolusjonen.

Cramer ser på Nvidias banebrytende brikker som sentrale for AI-fremskritt, som han ser på som en transformerende kraft på tvers av bransjer.

Hans syn på Nvidia-aksjen er også på linje med Wall Streets syn.

Til tross for et kraftig salg, ser analytikere en eventuell oppgang i AI-aksjen til $173, noe som indikerer en oppside på mer enn 85 % herfra.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Copy link to section

Nesten halvparten av de 10 000 beste selgerne på Amazons amerikanske markedsplass er fra Kina.

Netthandelsgiganten henter også et stort antall varer den selger fra Beijing.

Likevel er Mad Money-verten fortsatt positiv på Amazon-aksjen etter salget, delvis fordi den handles til en attraktiv verdi.

AMZN går for øyeblikket for et forward-pris-til-inntekt-multippel på rundt 30, betydelig under det historiske gjennomsnittet på mer enn 55.

Dessuten har det multinasjonale selskapet en robust forretningsmodell og diversifiserte inntektsstrømmer, som gjør det motstandsdyktig mot økonomiske utfordringer, ifølge Jim Cramer.

På samme måte som de andre navnene på denne listen, er Cramers syn på AMZN-aksjer også i tråd med Wall Street-analytikere.

Det gjennomsnittlige kursmålet på teknologiaksjen er for tiden rundt $267, noe som signaliserer nær 60% oppside herfra.