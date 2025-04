AppLovin Corp (NASDAQ: APP) administrerende direktør Adam Foroughi sier at annonseteknologiselskapets forslag om å kjøpe TikTok er betydelig sterkere enn de konkurrerende budene.

Mens andre først og fremst bare er interessert i TikTok USA, ser AppLovin på en fusjon med den globale driften av den sosiale plattformen, noe som effektivt gjør det til et “partnerskap” som også kommer kinesere til gode.

Foroughis bemerkninger kommer kort tid etter at president Trump tilbød ytterligere 75 dager til ByteDance for å losse sine amerikanske operasjoner.

TikTok vil forbli operativt i USA gjennom den utvidede fristen.

Midt i tariffdrevne salg- og shortselgerpåstander har AppLovin-aksjen tapt mer enn 50 % siden midten av februar.

AppLovin-avtalen kan øke annonsedollar brukt på TikTok

Administrerende direktør Adam Foroughi utpekte også president Trump som en “stor avtalemaker” i et intervju med CNBC, og la til at det AppLovin foreslår i hovedsak er en “større versjon av alle avtalene som er tenkt.”

Det Nasdaq-noterte firmaet har en algoritme som, hvis den kombineres med TikToks publikum, kan utløse en eksepsjonell økning i annonsekronene brukt på den sosiale plattformen.

Andre amerikanske enheter som er interessert i å kjøpe TikTok US inkluderer skygiganten Oracle, detaljhandelsgiganten Amazon, milliardæren Frank McCourt og en haug med private equity-selskaper.

Legg merke til at APP presser på for å overta TikTok på et tidspunkt da den allerede kjemper med påstander om tvilsom praksis fra Muddy Waters og påstander om annonsesvindel fra Fuzzy Panda Research.

AppLovins økonomi er fortsatt sterk

AppLovin-aksjen har krasjet de siste månedene, selv om ad-tech-selskapet rapporterte inntjening for sitt fjerde finanskvartal som praktisk talt toppet Street-estimatene i februar.

APP tjente 1,73 dollar per andel i det siste rapporterte kvartalet på 1,37 milliarder dollar i inntekter – godt foran 1,24 dollar per aksje og 1,26 milliarder dollar som eksperter hadde spådd.

Enda viktigere, det Nasdaq-børsnoterte selskapet veiledet for 1,36 milliarder dollar til 1,39 milliarder dollar i inntekter for første kvartal på den tiden, også foran analytikernes forventninger på 1,32 milliarder dollar.

AppLovin-aksjen betaler imidlertid ikke utbytte i skrivende stund.

Bør du investere i AppLovin-aksjer i april?

Mens AppLovin-aksjene har falt betydelig i et utall av motvind de siste månedene, er Wall Street fortsatt positivt på APP.

Tidligere denne uken gjentok Citi sin “kjøp”-vurdering på mobilteknologifirmaet.

Firmaet har for tiden et prismål på 600 USD på AppLovin-aksjen som indikerer potensial for en mer enn 170 % oppside fra dagens nivå.

I det forskningsnotatet gikk investeringsselskapet med på at å kjøpe TikTok, til og med bare den sosiale plattformens amerikanske eiendeler, kan vise seg å være betydelig fordelaktig for det Nasdaq-børsnoterte selskapet i det lange løp.

Citi advarte imidlertid også om at muligheten for en AppLovin-TikTok-avtale var “langt under 1%”.

Merk at det pågående salget har fått AppLovin-aksjen til å gi tilbake alle gevinstene etter valget i USA i 2024.