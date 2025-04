Filippinene presser på for USAs frihandelsavtale etter 17% toll på eksport

Filippinene prioriterer en frihandelsavtale (FTA) med USA etter at Washington innførte en toll på 17 % på filippinske varer.

Tariffen, som er en del av et nyttrammeverk for gjensidige tollavgifter kunngjort av president Donald Trump 2. april, påvirker direkte Filippinsk eksport verdt over 12 milliarder dollar i 2024.

Manila håper det nye tariffregimet vil tjene som en åpning for å forhandle om forbedret markedstilgang og beskytte det største handelsforholdet.

Handelssekretær Cristina Aldeguer-Roque bekreftet planene om å møte USAs handelsminister Howard Lutnick for å forfølge frihandelsavtalen.

Filippinske tjenestemenn sa at avtalen ville dekke nøkkeleksport inkludert elektronikk, meieriprodukter, frosset kjøtt, soyabønner og biler.

Regjeringen har også signalisert sin vilje til å tilby bedre vilkår for amerikansk import under en “gjensidig fordelaktig” avtale.

Amerikanske tollsatser trer i kraft 9. april

Tollsatsen på 17 % på filippinske varer er en del av en bredere amerikansk politikk som bruker gjensidige tollsatser basert på hvert lands egne priser.

Ifølge amerikanske data tar Filippinene i gjennomsnitt 34 % toll på import fra USA.

Som svar påla Det hvite hus en avgift på 17 % på filippinske produkter, med virkning fra 9. april.

Satsen sammenligner gunstig med 46%-tollsatsen på Vietnam og 32% på Indonesia.

Andre sørøstasiatiske nasjoner som Kambodsja og Thailand står overfor tollsatser på henholdsvis 49 % og 37 %.

Filippinske tjenestemenn har beskrevet 17%-satsen som mindre alvorlig enn forventet, og fremhever at noen produkter er unntatt.

Disse inkluderer kobbermalm, integrerte kretser, legemidler og gull.

Eksportører ruster seg for høyere kostnader

Til tross for unntakene truer de nye tollsatsene fortsatt et bredt spekter av filippinsk eksport.

Elektronikk utgjør 53 % av alle forsendelser til USA, og selv om noen komponenter som integrerte kretser forblir avgiftsfrie, vil andre få ekstra kostnader.

USA sto for 17 % av Filippinernes eksport i 2024, med halvledere, ledningssett, kokosolje, maskineri og plagg blant toppkategoriene.

Landbrukseksporten er spesielt utsatt. Produkter som hermetisk ananas, kokosnøttolje og sjømat vil nå bli underlagt hele 17%-tariffen, noe som potensielt reduserer etterspørselen.

Bransjegrupper har advart om at amerikanske kjøpere kan skifte til alternative leverandører hvis prisene stiger, noe som påvirker levebrødet på landsbygda hjemme.

Finansminister Ralph Recto påpekte at lavere tollsatser sammenlignet med andre Sørøst-asiatiske land kan tiltrekke investorer til Filippinene.

Han bemerket at landets relativt mindre tollbyrde kan oppmuntre selskaper som ønsker å få tilgang til det amerikanske markedet til å flytte virksomheten til Filippinene.

Investering og handelsomstilling

Tjenestemenn fremmer Filippinene som en konkurransedyktig base for utenlandsk produksjon.

Med land som Vietnam og Kina som står overfor høyere amerikanske tollsatser, ser regjeringen en sjanse til å trekke inn nye investeringer.

Produsenter av elektronikk, bildeler og solcellepaneler viser allerede interesse.

Department of Trade and Industry mener at tariffmiljøet støtter saken om en amerikansk-filippinsk frihandelsavtale.

Den hevder at formalisering av handelsvilkår vil gi eksportører langsiktig beskyttelse mot brå politiske endringer, spesielt for sensitive sektorer som landbruk og klær.

Regjeringen oppfordrer også eksportører til å øke forsendelsene av tollfrie produkter mens forhandlingene fortsetter.

Ved å utnytte sin lavere rate sammenlignet med naboer, håper Filippinene å opprettholde sin tilstedeværelse i det amerikanske markedet og posisjonere seg som en foretrukket leverandør.

Mens den amerikanske administrasjonen ennå ikke har svart på FTA-forslaget, sier filippinske tjenestemenn at de er forpliktet til å delta i dialog og presentere en sterk sak.

De tar sikte på å styrke bilaterale bånd og ivareta landets eksportresultater under et globalt handelslandskap i endring.