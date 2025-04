Dalal Street var vitne til et dramatisk blodbad på mandag da BSE Sensex og Nifty 50 krasjet med omtrent 5 % hver, og stupte til 9 måneders laveste nivå.

Den kraftige nedgangen gjenspeiler økende globalt press, med volatilitetsindeksen som stiger over 50 %, noe som signaliserer økt frykt blant investorer.

Alle sektorindekser ble røde, mens small-cap og mid-cap-aksjer led enda større tap, med small caps som falt 7 %.

Teknikk- og metallaksjer bar hovedtyngden av salget, med Nifty IT-indeksen som falt 6 % og Nifty Metal-indeksen falt 7 %.

Markedsuroen følger fredagens massive salg på Wall Street, som har satt tonen for en utfordrende uke på tvers av asiatiske markeder.

Globale handelsspenninger eskalerer med Kinas gjengjeldelsestoller

Kaoset i de indiske markedene er en del av et bredere globalt salg utløst av USAs president Donald Trumps aggressive tollpolitikk, kalt “Liberation Day” i en nylig kunngjøring.

Trump hevdet at disse tollsatsene gir USA «stor forhandlingsmakt», men responsen har vært langt fra positiv.

Kina tok igjen med en massiv toll på 34 % på alle amerikanske produkter, noe som forsterket frykten for en global handelskrig.

Nedfallet var umiddelbart, med japanske Nikkei 225 og Topix som stupte 7 %, noe som førte til handelsstopp og suspensjon av futures på grunn av strømbrytere.

Amerikanske futures raste så mye som 1500 poeng, mens salget strakte seg over aktivaklasser, med råoljepriser som falt under $60 per fat og gull falt nesten 3% til $3037,79 på fredag.

Wall Street ledet nedgangen, med S&P 500 som sank til et lavpunkt på 11 måneder, og slettet svimlende 5,4 billioner dollar i markedsverdi over to økter.

Indeksen falt 6 %, og markerer det verste fallet på én dag siden mars 2020, mens teknologigiganter som Tesla, Nvidia og Apple så tosifrede eller betydelige nedganger.

Nasdaq 100 gikk offisielt inn i bjørnemarkedets territorium, noe som forsterker bekymringen for at fredagens krasj ville skremme asiatiske jevnaldrende på mandag.

Den utbredte markedsnedsmeltingen understreker ringvirkningene av Trumps tollstrategi, og lar investorer forberede seg på ytterligere volatilitet.

India søker innrømmelser som usikkerhet ruver

Mens Kina valgte gjengjeldelse, tar India og andre nasjoner en mer forsonende tilnærming.

Ifølge Reuters søker land som Japan, Mexico, Sør-Korea og India innrømmelser fra USA i stedet for å innføre mottoll.

Vietnam og Kambodsja forhandler om lavere tollsatser eller forsinkelser, mens Storbritannia forfølger en bredere økonomisk avtale.

Denne diplomatiske strategien reflekterer et forsøk på å dempe virkningen av Trumps politikk, men usikkerheten rundt global handel fortsetter å forstyrre innenlandske investorer.

Når nedtellingen til inntjeningssesongen begynner, overvåker markedsovervåkere nøye hvordan disse spenningene vil forme Indias økonomiske utsikter, med potensialet for langvarig volatilitet i horisonten.

Det indiske markedets svar fremhever sammenhengen mellom globale finanser, og Dalal Street føler vekten av internasjonal utvikling.

Investorer er på spissen og venter på klarere signaler ettersom handelsforhandlinger utfolder seg og økonomiske data dukker opp.

Foreløpig fungerer det røde havet over asiatiske markeder som en sterk påminnelse om utfordringene Trumps tollregime utgjør.