Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) får en stor hit mandag etter at president Trump annonserte ytterligere 34% gjensidige tollsatser på varer fra Kina.

BABA-aksjene er ned mer enn 10 % i dag og over 20 % sammenlignet med det høyeste nivået hittil i år i midten av mars, noe som indikerer at investorer er stadig mer bekymret for den potensielle effekten av Trumps nye handelspolitikk på den kinesiske giganten.

Et dypere dykk i Alibabas virksomhet antyder imidlertid at e-handelen og teknologien kanskje ikke er så utsatt for Trump-tariffer som mange tror.

BABAs globale skala skjermer den fra Trump-tollsatser

Alibaba er relativt bedre posisjonert enn noen av sine rivaler når det gjelder evnen til å navigere i nye oppgaver ettersom Kina fortsetter å representere en større del av inntektene.

Mens Alibabas globale plattform opererer i USA, kommer en betydelig del av salget fra andre internasjonale markeder.

USA er bare ett av mange land hvor selskapet driver virksomhet.

Denne brede globale tilstedeværelsen og omfanget gjør Alibaba-aksjen relativt mer isolert fra virkningen av Trumps tariffer.

I tillegg gir BABA-aksjer for øyeblikket også en utbytteavkastning på 1,72 %, noe som gjør dem desto mer spennende å eie, spesielt hvis du satser på en potensiell resesjon før slutten av 2025.

Alibaba-produkter er fortsatt billigere enn amerikanske alternativer

Investorer bør vurdere å kjøpe Alibaba-aksjer etter den nylige tilbakegangen også fordi tungt utstyr, inkludert lastere og traktorer, forblir billigere på sin globale plattform til tross for nye avgifter.

Denne prisfordelen i forhold til amerikanske alternativer kan bidra til å opprettholde BABAs salg i verdens største økonomi i kjølvannet av en gryende handelskrig.

Sammen antyder disse faktorene at Alibabas produkter kan fortsette å selge i USA ettersom firmaets eksponering for nye tariffer ikke er så stor. Så risikoen er håndterbar.

Legg merke til at Wall Street forblir bullish på Alibaba-aksjer til tross for Trump-tariffer, som også har skapt kaos på teknologiaksjer.

Konsensusvurderingen på BABA er for tiden “kjøp”.

AI posisjonerer BABA-aksjer for ytterligere oppside

Alibaba-aksjen kan være verdt å kjøpe på grunn av svakhet også fordi titanen fortsetter å spre sine vinger i det raskt voksende markedet for kunstig intelligens.

Faktisk forventes selskapet basert i Hangzhou, Kina, å rulle ut den nyeste versjonen av flaggskipet AI-modellen, Qwen 3, i løpet av de neste tre til fire ukene.

BABAs forpliktelse til AI fikk til og med Eric Jackson fra EMJ Capital til å kalle det en bedre AI-aksje enn Nvidia i et nylig intervju med CNBC.

Den kunstige intelligens-relaterte styrken har allerede begynt å vise seg i Alibabas økonomi, noe som ytterligere gjør argumentet for å eie BABA-aksjer i det nåværende miljøet.

I februar rapporterte BABA nesten 49 milliarder yuan i nettoinntekt og 280 milliarder yuan i inntekt for tredje kvartal – begge komfortabelt foran analytikernes prognoser.