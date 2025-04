Den eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina vekker alarmer på tvers av globale industrier, og kobber er intet unntak.

Ivan Arriagada, administrerende direktør i Chiles Antofagasta, advarte nylig om at økende tariffer kan ha en langsiktig negativ innvirkning på kobberetterspørselen, og utgjøre en risiko for byggebransjen og den pågående overgangen til en grønn økonomi.

I en tale på CESCO-kobberkonferansen i Santiago, fremhevet Arriagada at president Donald Trumps nylig annonserte tariffer driver større usikkerhet i finansmarkedene.

Denne usikkerheten har allerede fått kobberprisene til å falle kraftig, med futures fallende under $4,20 per pund, deres laveste på fire måneder, ifølge Trading Economics.

Til tross for disse utfordringene uttrykte Arriagada forsiktig optimisme om kobbermarkedets tilbudsside.

“Kobber er en ekte vare, så begrensede forsyninger bør holde det oppe,” sa han, og understreket at selv om etterspørselen kan avta på grunn av økonomisk svakhet, kan tilbudsbegrensninger gi en kritisk prisdemping.

Kobberetterspørsel: Teknologi og grønn energi gir håp

Arriagada pekte også på nye teknologitrender som en potensiell buffer mot fallende kobberforbruk.

I et intervju med Reuters bemerket han at fremveksten av datasentre, prosjekter for fornybar energi og kunstig intelligens-systemer genererer nye veier for etterspørsel etter kobber, og oppveier mulige nedganger i tradisjonelle sektorer som konstruksjon og produksjon.

“AI og fremskritt innen teknologi skaper nye krav til kobber som vi kunne se balansere eventuelle mangler i mer konvensjonelle markeder,” sa han.

Arriagada mener at når selskaper over hele verden skifter mot grønnere teknologier og mer komplekse digitale infrastrukturer, vil kobberbruken ikke bare stabilisere seg, men også kunne vokse betydelig.

Chile posisjonert til å forvitre tollstorm

Interessant nok antydet Arriagada at Trump-administrasjonens aggressive handelspolitikk utilsiktet kan fremme et gunstig investeringsklima for kobbergruvedrift. Chile, verdens største kobberprodusent, forblir stort sett upåvirket av potensielle amerikanske tollsatser på kobberimport.

“USA trenger vårt kobber,” understreket Arriagada, og påpekte at Amerika importerer mer enn halvparten av kobberforsyningen og opprettholder et handelsunderskudd med Chile. Denne økonomiske avhengigheten kan bidra til å beskytte chilenske gruver som Antofagasta fra de verste effektene av globale handelsspenninger.

Gitt denne dynamikken, ser Arriagada et sterkt vekstpotensial og operasjonell stabilitet for Antofagasta, selv når globale markeder står overfor turbulens.

Ettersom verden i økende grad omfavner elektriske kjøretøy, fornybar energi og digital transformasjon, er utsiktene for kobber – og Chiles ledende rolle i forsyningen – fortsatt avgjørende å se.