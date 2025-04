Den totale markedsverdien for kryptovaluta har falt kraftig til 2,4 billioner dollar, ned fra toppen i desember 2024 på 3,9 billioner dollar.

Denne nedgangen på nær 40 % i løpet av omtrent fire måneder reflekterer økende uro hos investorer blant eskalerende geopolitiske og økonomiske spenninger.

Salget kommer parallelt med en bratt nedgang i globale aksjemarkeder, utløst av president Donald Trumps kunngjøring 2. april om feiende nye tariffer.

Trump erklærte det som «frigjøringsdag» for USA, og skisserte plikter rettet mot sentrale handelspartnere – inkludert Kina, EU, India og Japan – med rater så høye som 54 %.

Ettersom disse tiltakene nærmer seg implementering, har investorer stort sett gått over til risikoposisjonering, og trekker seg tilbake fra både aksjer og kryptoaktiva i påvente av økt volatilitet og økonomisk nedfall.

Men for investorer som jakter på en kjøpsmulighet i dette blodbadet. Det er noen muligheter. En av dem er et prosjekt i tidlig fase, CartelFi.

Hvorfor kjøpe ETH og OP?

Copy link to section

Til tross for en utbredt markedskorreksjon, ser Ethereum (ETH) og Optimisme (OP) stille, men bemerkelsesverdige akkumuleringer av kryptohvaler – store eiere hvis aktivitet ofte varsler store markedsforandringer.

Mellom 4. og 6. april steg antallet Ethereum-lommebøker med mellom 1.000 og 10.000 ETH fra 5.340 til 5.388.

Denne økningen på 48 lommebøker, selv om den er beskjeden i absolutte termer, signaliserer et bevisst grep fra store investorer for å bygge posisjoner under en nedgangsperiode.

ETH har vært under hardt press, og skulle nedtrenden vedvare, risikerer den å falle under 1400 dollar – et nivå som ikke er brutt siden januar 2023.

Men hvis den gjenvinner fart og gjenvinner $1,748, antyder tekniske diagrammer en mulig stigning mot $1,938 og til og med en ny test av $2,000-terskelen.

Optimisme har vist en lignende trend. Fra 4. til 6. april steg lommebøker med mellom 10.000 og 1.000.000 OP fra 4.138 til 4.151.

Denne økningen i store eiere tyder på tillit til Layer 2-protokollens langsiktige fundamentale faktorer, selv om bredere sentiment på tvers av kryptomarkeder forblir skjøre.

Hvalakkumulering midt i volatilitet indikerer ofte at institusjonelle aktører eller aktører med høy nettoverdi posisjonerer seg for en bedring foran detaljhandelsdeltakelse.

Hvis denne oppførselen vedvarer, kan det markere de tidlige stadiene av en bunnprosess for utvalgte altcoins, som starter med ETH og OP.

Hvorfor er CartelFi den du bør se etter?

Copy link to section

Med etablerte kryptovalutaer under press, flytter investorer ofte fokus til tidligfaseprosjekter som viser potensial for sterk avkastning.

Et slikt prosjekt som i det stille fanger øyet er CartelFi.

CartelFi posisjonerer seg som en forstyrrende aktør i krysset mellom memekultur og desentralisert finans, med sikte på å løse et langvarig dilemma innen krypto: avveiningen mellom den spekulative oppsiden av meme-mynter og stabiliteten til avkastningsfokuserte DeFi-protokoller.

Ved å tilby spesialiserte likviditetspooler for meme-tokens, konverterer CartelFi inaktive spekulative eiendeler til avkastningsgenererende kapital, slik at investorer kan opprettholde eksponeringen mot høyt vekstpotensial samtidig som de tjener avkastning som typisk er knyttet til mer tradisjonelle DeFi-plattformer.

Et sentralt trekk ved protokollen er dens deflasjonsmekanisme, som bruker opptil 100 % av innsamlede avgifter for automatiske token-tilbakekjøp og forbrenninger, og påfører vedvarende press oppover på tokenverdien.

Med et stort volum av meme-mynter som er inaktive i lommebøker, ser CartelFi et uutnyttet potensial.

Dens kjernepremiss er enkel: meme-mynter trenger ikke bare være et månebilde; de kan også generere et jevnt utbytte.

CartelFi starter sitt forhåndssalg senere i dag, og tilbyr tidlige investorer en sjanse til å utnytte en strukturert 30-trinns salgsmodell.