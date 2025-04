Store aksjereferanser tok seg opp etter blodbadet fra de forrige øktene da handelsmenn håpet at USA ville oppnå handelsavtaler og lavere toll.

I skrivende stund var Dow Jones Industrial Average høyere med 836 poeng etter å ha falt over 1000 poeng på et tidspunkt på mandag.

S&P 500-indeksen tok også terreng og var opp 2 % fra forrige stenging.

Nasdaq Composite Index steg også mer enn 2 % fra mandagens slutt.

Dow og Russell 2000 så tap på 0,9 % hver i går, S&P falt 0,2 %, og NASDAQ oppnådde en beskjeden gevinst.

David Morrison, senior markedsanalytiker i Trade Nation, sa:

Men disse tallene motsier panikken og blodbadet som overtok markedene.

USAs president Donald Trump kunngjorde på Truth Social tirsdag at han hadde en produktiv telefonsamtale med Sør-Koreas fungerende president og indikerte at Kina også er ivrige etter å komme til en avtale.

Denne utviklingen følger en rekke uttalelser fra tjenestemenn i Det hvite hus som indikerer at USA er engasjert i handelsdiskusjoner med sine handelspartnere.

CNBC rapporterte tirsdag at finansminister Scott Bessent sa at rundt 70 land hadde henvendt seg til USA for tollforhandlinger.

Bessent bemerket at gode avtaler kunne oppnås hvis solide forslag ble brakt på bordet, men at noen tariffer kan forbli som en del av den endelige avtalen.

Robert Ruggirello, investeringssjef i Brave Eagle Wealth Management, mener at mens tirsdagens gevinster ble drevet av økende optimisme rundt tollforhandlinger, vil investorer kreve mer konsistent handelspolitikk for å opprettholde et tilbakeslag i markedet.

“Det må være en viss utholdenhet, noe [der] selskaper kan ta langsiktige beslutninger om kapitalallokering. De må ha tillit til en konsekvent politikk,” sa Ruggirello til CNBC.

Apple-aksjen stiger

Copy link to section

Bank of America-analytiker Wamsi Mohan ser på Apples fallende aksjekurs som en “forbedret kjøpsmulighet for investorer til å eie et navn av høy kvalitet.”

Mohan forklarte at Apple-aksjene har falt omtrent 25 % i år, hovedsakelig på grunn av geopolitisk usikkerhet rundt Trumps tariffer og utsettelse av AI-drevne Siri-funksjoner.

På tirsdag steg Apple imidlertid med 4 % på et tidspunkt.

Analytikeren informerte kundene i en tirsdagsnotat om at teknologiselskapet typisk ser gevinster i løpet av de 12 månedene etter en hendelse som senker forholdet mellom pris og inntekt.

Mohan uttalte at den potensielle eskaleringen av tollsatser med Kina kan være en mer betydelig trussel for Apple enn Wall Streets konsensusestimater.

Apple kan redusere nedsiderisikoen ved å iverksette tiltak som å flytte produksjonen til India, justere priser, endre tempoet på produktutgivelser og optimalisere forsyningskjeden.

Broadcom hopper

Copy link to section

Broadcom-aksjer steg 3 % i førmarkedshandel etter at brikkeprodusenten kunngjorde autorisasjon for et tilbakekjøpsprogram på 10 milliarder dollar til slutten av året.

Administrerende direktør Hock Tan uttalte at kunngjøringen “reflekterer styrets tillit til styrken til Broadcoms diversifiserte produktserier for halvledere og infrastrukturprogramvare.”

Han la vekt på selskapets unike posisjon innen oppdragskritisk infrastrukturprogramvare og dets rolle i å gjøre hyperskalere i stand til å drive innovasjon innen generativ AI inn i deres ekspanderende abonnentplattformer.

Helseaksjer stiger

Copy link to section

Trump-administrasjonens plan om å heve Medicare-forsikringsselskapenes betalingsrate til 5,06 % neste år utløste en betydelig økning i aksjekursene til store helseforsikringsselskaper.

Humana opplevde den mest betydelige økningen, med aksjer som steg med over 13 %.

CVS Health og UnitedHealth så også bemerkelsesverdige gevinster, med aksjekursene som steg med henholdsvis mer enn 7 % og omtrent 6 %.

Denne markedsreaksjonen understreker den potensielle økonomiske konsekvensen av den foreslåtte økningen i betalingssatsen, som betydelig overstiger økningen på 2,23 % foreslått av Biden-administrasjonen.

Wall Street Journal-rapporten som først avslørte Trump-administrasjonens plan var sannsynligvis den primære katalysatoren for aksjemarkedets positive respons.