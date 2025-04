Handelskrig kan presse S&P 500 ytterligere ned til dette nivået

Amerikanske aksjer sliter med å finne et gulv etter at president Trump kunngjorde gjengjeldelse, eller det noen vil kalle straffetoll på dusinvis av land 2. april.

Finansmarkeder fra hele verden reagerer negativt på Trumps tariffer ettersom den relaterte forstyrrelsen av den globale forsyningskjeden kan føre til en bred resesjon.

Selv om S&P 500 allerede har gått ned rundt 17 % på grunn avTrumps handelspolitikk, er det fortsatt grunn til å gå varsomt, siden referanseindeksen kan tape ytterligere i månedene fremover.

S&P 500 kan synke ytterligere til 4850-nivået

I følge Carter Braxton Worth, grunnlegger og administrerende direktør i Worth Charting, antyder en dypere analyse av SPX-diagrammet at de amerikanske aksjene kanskje ikke er ferdige med å gli ennå.

I sin nylige rapport advarte Worth om at referanseindeksen kan tape ytterligere til 4850-nivået, noe som indikerer en potensiell nedside på ytterligere 5,0 % herfra.

Worth forventer at 4850-nivået forhåpentligvis vil tjene som en meningsfull støtte ettersom det faller sammen med markedets post-COVID-19-topp i 2021 – så vel som “markedets opptrendlinje som har vært gjeldende siden 2020-pandemien lav.

“Vårt arbeid fortsetter å antyde at markedet er på vei ned til 2021 topp/5-års trendlinje,” skrev markedsveteranen forrige uke.

Strateger fortsetter å senke sine SPX-mål ved slutten av året

Trumps tariffer har fått flere markedsstrateger til å senke sine mål ved slutten av året for S&P 500 i 2025, den siste er Lori Calvasina fra RBC Capital Markets.

Calvasina siterte fortsatt usikkerhet som kommer ut av Det hvite hus da hun trimmet sitt mål for årsslutt på referanseindeksen forrige uke til en Street-low på 5550.

“Med dette trekket har vår gamle bjørnesak for indeksen i år blitt vår nye basecase,” sa hun til kunder i et nylig notat. Calvasina forventer nå at SPX-inntektene er begrenset til $258 – ned fra hennes forrige call for $264.

Merk at RBCs nye mål antyder at S&P 500 vil ende i år mer enn 5,0 % under prisen den startet i 2025.

gjengjeldelsestariffer skader også amerikanske aksjer

Som svar på Trumps tollsatser har en haug med land, inkludert Kina, begynt å kunngjøre gjengjeldelsesavgifter på amerikanske varer.

I forrige uke sa Beijing at fra 10. april vil all amerikansk import bli underlagt en ny 34% toll, noe som kan vise seg å være katastrofalt for en lang liste av amerikanske virksomheter med betydelig inntektseksponering mot Kina.

Selv titaner som Apple og Nvidia er sterkt avhengig av Kina for topplinjevekst, noe som ytterligere forklarer hvorfor det amerikanske aksjemarkedet krasjer hardt midt i den pågående handelskrigen.

Når det er sagt, fortsetter analytikere hos Oppenheimer å se SPX overgå 7000-nivået i år, noe som indikerer en potensiell oppside på eksepsjonelle mer enn 35 % herfra.