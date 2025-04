Hvorfor amerikanske operatører kan bli tvunget til å redusere oljeproduksjonsveksten

Salget i råoljemarkedet forventes å få ned tempoet i produksjonsveksten i USA, ifølge Rystad Energy.

De globale aksjemarkedene stupte til sitt nest laveste punkt siden 2020 etter USAs president Donald Trumps kunngjøring 2. april om å feie nye tollsatser.

Handelsspenninger har ført til at oljeprisen har falt til et lavt nivå på mer enn fire år ettersom investorer frykter at en fullblåst krig sannsynligvis vil desimere den globale etterspørselen etter drivstoffet.

Rystad Energy anslår betydelig risiko for amerikanske operatører i dagens prismiljø, noe som potensielt kan tvinge dem til å redusere produksjonsveksten.

Matthew Bernstein, visepresident for nordamerikansk olje og gass i Rystad Energy, sa i en e-postkommentar:

Virkeligheten for offentlige aktører betyr at allerede beskjeden vekst kan være i fare hvis prisene forblir nær 60 dollar per fat.

Oljepriser under breakeven-kostnad

Rystad anslår at den nye “alt-i” breakeven-kostnaden for mange amerikanske oljeaktører nå er over $62, som inkluderer høyere hinderrater, utbyttebetalinger og gjeldsservicekostnader.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolje på New York Mercantile Exchange på 60,85 dollar per fat. WTI er referanseprisen for amerikansk råolje.

Produksjonsvekst i de nedre 48 statene i USA er allerede usannsynlig utenfor Perm-bassenget.

Hvis oljeprisen forblir lave, vil en nedgang i Perm, landets mest produktive oljebasseng, føre til en nedgang i produksjonsveksten i 2025, sa Bernstein.

I uken som endte 28. mars var oljeproduksjonen i de nedre 48 statene 13,138 millioner fat per dag, ifølge Energy Information Administration.

Vanskelig å opprettholde forretningsmodellen

Når prisene faller under det ovennevnte nivået, blir forretningsmodellen som amerikanske oljeprodusenter har brukt de siste årene mye vanskeligere å opprettholde, ifølge Rystad.

“Dette betyr at en kombinasjon av kortsiktige aktivitetsnivåer, investorutbetalinger eller bevaring av varelager må ofres for å forsvare marginer,” sa Bernstein.

Mens ulike selskaper har ulik følsomhet for ovennevnte faktorer, vil aktivitet og produksjon være mest truet.

Lederteam fant det vanskelig å operere i det usikre miljøet skapt av nakkeslengen, selv om ståltariffernes effekt på brønnkostnadene i 2025 kan være relativt begrenset.

Størstedelen av den anslåtte økningen i oljeproduksjonen på det kontinentale USA (unntatt Alaska og Hawaii) for inneværende år antas å stamme fra Permian Basin, en produktiv oljeproduserende region som strekker seg over deler av Texas og New Mexico.

Denne regionens betydelige reserver, kombinert med fremskritt innen bore- og utvinningsteknologier, har posisjonert den som en nøkkeldriver for amerikansk oljeproduksjon.

Source: Rystad Energy

Perm dynamikk

Mens andre oljeproduserende regioner i landet kan oppleve en viss vekst, forventes deres samlede bidrag å bli overskygget av Permians ekspansjon.

Denne konsentrasjonen av vekst i et enkelt basseng understreker dens betydning for å forme det amerikanske energilandskapet og fremhever dens rolle i å møte landets energibehov.

Selv om Permian Basin tilbyr de mest kommersielt levedyktige break-even-prisene, setter løftet om høyt utbytte fra Exploration and Production (E&P)-selskaper bassengets vekstpotensial i fare.

Dette gjelder spesielt for operatører med mindre lønnsomt areal.

Offentlige mid-cap-selskaper som opererer i Permian’s Delaware-bassenget er spesielt sårbare hvis oljeprisen forblir rundt de lave $60s over en lengre periode, ifølge Rystad Energy.

Disse operatørene står overfor høye brønnkostnader og bratte produksjonsnedganger i det første året.

De må også oppfylle betydelige krav til kapitalavkastning. I tillegg opererer de i et miljø der store selskaper allerede har konsolidert mesteparten av det mest lønnsomme varelageret, bemerket Bernstein.