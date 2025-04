Trumps tariffer og den påfølgende gjengjeldelsen fra andre nasjoner har vært en kilde til kaos for amerikanske aksjer de siste ukene – og tilsynelatende faller byrden på amerikanske sparere, spesielt de som nærmer seg pensjonisttilværelsen.

Amerikanerne ser at deres 401(k) pensjonskontoer taper tusenvis av dollar ettersom Trump-administrasjonen fortsetter å påkalle en global handelskrig.

Planene deres om å stole på pensjonskontoer gjennom seniorårene er i økende grad utsatt under det pågående salget.

Faktisk har noen av de amerikanske pensjonistene allerede begynt å stille spørsmål ved om de ville være i stand til å forbli pensjonister hvis markedsrutten fortsetter.

“Det er stressende. Hvis det fortsetter, kan jeg ikke bli pensjonist,” sa Victor Fettes, en 54 år gammel pensjonist fra Georgia i et NBC-intervju forrige uke.

Hvorfor har markedssalget betydning for amerikanske pensjonister?

Tidligere denne uken ble referanseindeksen for S&P 500 sett ned omtrent 20 % sammenlignet med den høyeste hittil i år.

Det er viktig for amerikanske pensjonister ettersom 401(k)-sparekontoer ofte har betydelig eksponering mot aksjemarkedet gjennom aksje- eller børshandlede fond.

Dette forklarer i tilstrekkelig grad hvorfor det tolldrevne salget som har fjernet mer enn 11 billioner dollar fra amerikanske markeder siden Trumps innsettelse 20. januar, gjør sparerne mer nervøse i 2025.

Ettersom tariffer fortsetter å overvelde den globale økonomien, utsetter også amerikanske pensjonister store billettkjøp og oppussing av hjemmet. Noen er til og med bekymret for at 401(k)-tap også kan skade livskvaliteten deres betydelig.

Hva Trumps 90-dagers tollpause betyr

Amerikanske aksjer er i ferd med å skrive seg etter at USAs president Donald Trump annonserte en 90-dagers pause på alle gjensidige tollsatser på land som ikke gjengjelder.

Imidlertid er det fortsatt usikkert om denne oppsiden vil opprettholdes, siden det ikke er en indikasjon på at han vil rulle tilbake disse tariffene.

Så, det gjør ganske lite for å lindre den forventede negative effekten av nye avgifter på amerikanske virksomheter, noe som tyder på at aksjekursene kan vakle igjen fremover – potensielt resultere i flere tap for amerikanske pensjonister.

Når det er sagt, er referanseindeksen for S&P 500 for øyeblikket opp nesten 7,0 % sammenlignet med forrige stenging.

Eksperter har senket målene for slutten av året på SPX

Tariffdrevet usikkerhet har fått investeringsselskapene til å bli mer due på SPX også i år.

Tidligere denne uken senket sjefen for amerikanske aksjer ved UBS med hovedkontor i Zürich, David Lefkowtiz, sitt årsavslutningsmål på referanseindeksen til 5.800.

Lefkowitz kausjonerte på sin forrige oppfordring om 6400 da Trumps handelspolitikk har fått «vårt økonomiske team til å nedgradere vekstforventningene sine for å gjenspeile anemisk BNP-vekst i år».

I forskningsnotatet sitt senket strategen sitt estimat for SPX-inntjening per aksje for dette året også med nesten 6,0 % til $250.

Ikke desto mindre fortsetter hans årssluttmål på referanseindeksen å antyde en potensiell oppside på rundt 8,0 % herfra.