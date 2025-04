I en koordinert innsats for å styrke investortilliten, har de beste kinesiske meglerhusene lovet å bidra til å stabilisere innenlandske aksjekurser, annonserte Shanghai-børsen.

Dette løftet kommer ettersom mange børsnoterte selskaper avduket planer om å kjøpe tilbake sine egne aksjer, et svar på den eskalerende handelskrigen som har sendt sjokkbølger gjennom det lokale markedet.

Shanghai-børsen (SSE) avslørte sent på tirsdag at den innkalte til et møte med 10 ledende meglerhus for å understreke den kritiske viktigheten av å stabilisere markedene i møte med eksterne sjokk.

SSE uttalte at deltakende firmaer, inkludert Citic Securities, Orient Securities og Industrial Securities, uttrykte optimisme om Kinas langsiktige vekstutsikter og lovte å aktivt arbeide for å stabilisere markedet, et klart signal om støtte til regjeringens innsats.

Amerikas 104% hit på kinesiske varer

USA sa at 104 % toll på import fra Kina vil tre i kraft like etter midnatt, og forsterke handelsspenningene som allerede har rasert globale markeder og slått kinesiske aksjer, og understreker den umiddelbare trusselen mot den kinesiske økonomien.

Meglersamlingen representerer en akselerasjon av innsatsen fra kinesiske myndigheter for å prøve å begrense skadene fra handelskrigen.

Dette følger tidligere løfter fra Central Huijin, det statlige formuesfondet, om å øke aksjebeholdningen for å gi ytterligere markedsstøtte.

I tillegg til innsatsen har mer enn 100 kinesiske børsnoterte selskaper publisert kunngjøringer angående aksjekjøp eller tilbakekjøp, i forsøk på å styrke tilliten til et marked som har sunket til seks måneders laveste nivå denne uken, noe som skaper ytterligere bekymring for investorer.

Anleggsmaskinprodusenten Sanyi Heavy Industry Co uttalte at de kjøpte tilbake 5 millioner aksjer verdt 92,9 millioner yuan ($12,64 millioner) gjennom det offentlige markedet på tirsdag, og demonstrerte konkret handling.

På samme måte kunngjorde XCMG Construction Machinery planer om å kjøpe tilbake selskapets aksjer verdt opptil 3,6 milliarder yuan, noe som understreker omfanget av bedriftens innsats for å stabilisere aksjekursene.

Mer enn 20 børsnoterte selskaper kontrollert av sentralregjeringen avduket også tilbakekjøpsplaner under veiledning av Kinas statlige aktivaregulator, og signaliserte et samlet svar fra regjeringen og statseide foretak.

Denne gruppen inkluderer fremtredende oljeselskaper PetroChina og Sinopec, samt kraftgeneratorer som China Shenhua Energy Co og GD Power Development, som fremhever det brede omfanget av tilbakekjøpsinitiativene.