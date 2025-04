London har vært vitne til avgangen til flere superrike innbyggere enn noen by i verden, bortsett fra Moskva, ifølge en ny global rikdomsrapport.

Hovedstaden mistet 11 300 dollarmillionærer bare i løpet av det siste året, inkludert 18 centimillionærer og to milliardærer, og fremhever en urovekkende trend for byen som en gang ble sett på som en magnet for global rikdom.

Rapporten, utarbeidet av New World Wealth for migrasjonskonsulentfirmaet Henley & Partners, definerer formue i form av likvide investerbare eiendeler som kontanter, obligasjoner og aksjer.

Den tar ikke hensyn til eiendomsverdier. Londons synkende antall rike innbyggere markerer en nedgang på 12 % siden 2014, mens Moskva, på grunn av vestlige sanksjoner og politisk ustabilitet, har mistet 25 % av sine velstående innbyggere.

Men i rene tall har London lidd av den mest betydelige utvandringen, med rundt 30 000 millionærer som har forlatt byen i løpet av det siste tiåret, en tredobling av antallet som har forlatt Moskva.

Den britiske hovedstaden, som fortsatt teller 215 700 millionærer, er fortsatt blant verdens dyreste byer, og følger kun etter Hong Kong, New York og Monaco i eiendomspriser per kvadratmeter.

Skatteøkninger og politiske endringer fører til migrasjon av millionærer

Analytikere tilskriver Londons tap av velstående innbyggere til en kombinasjon av økende skatter, langvarig økonomisk usikkerhet og politiske reformer rettet mot velstående individer.

Den nylige aksjonen mot ikke-bosatte skattebetalere av kansler Rachel Reeves har fremskyndet kapitalflukten.

Kritikere hevder at disse tiltakene kan koste den britiske økonomien over 10 milliarder pund årlig, tilsvarende 111 milliarder pund i tapt vekst i løpet av det neste tiåret, ifølge estimater fra Adam Smith Institute.

Andrew Amoils, forskningssjef i New World Wealth, sa at Storbritannias relativt høye kapitalgevinster og arveskatter avskrekker bedriftseiere og pensjonister.

“Det er verdt å merke seg at de fleste selskapene på FTSE 100 ble startet av centimillionærer,” bemerket Amoils.

“Tapet av disse individene har en massiv innvirkning på en økonomi.”

Videre er Storbritannias avtagende appell forsterket av den økende globale dominansen til amerikanske og asiatiske teknologisektorer, noe som får velstående gründere til å flytte til byer som tilbyr mer vekstpotensial og lavere skattebyrder.

Byer som Paris og Dubai tiltrekker seg disse mobile formuene, trukket av gunstigere reguleringsmiljøer og attraktive investeringsmigrasjonsprogrammer.

Brexit og Londons falnende økonomiske innflytelse fordyper krisen

Nedfallet fra Brexit er fortsatt en avgjørende faktor i Londons synkende status.

Kultursekretær Lisa Nandy erkjente dette, og sa til Sky News at rapporten understreker behovet for en bedre avtale med EU for å støtte britisk næringsliv.

“Rapporten peker på en rekke faktorer, mest spesifikt Brexit,” sa hun. “Vi er forpliktet til å sikre en langt bedre avtale med EU for å støtte britisk virksomhet.”

Det kompliserende er at London Stock Exchange, en gang den største i verden etter markedsverdi, har falt til 11. plass globalt.

De siste to tiårene har vært preget av en bølge av avnoteringer av selskaper og mangel på nye børsnoteringer, noe som svekker Londons posisjon som Europas fremste finansielle knutepunkt.

Henley & Partners administrerende direktør Juerg Steffen fremhevet en bredere global trend, og la merke til at byer som kombinerer “investeringsfrihet med livsstilsutbytte” overgår tradisjonelle finanssentre.

“Disse bysentrene deler felles DNA – robuste juridiske rammer, sofistikert finansiell infrastruktur og, kanskje mest kritisk, investeringsmigrasjonsprogrammer som tar imot globalt talent og kapital,” sa Steffen.

Mens London fortsetter å rangere blant elitebyene i verden, reiser den vedvarende avgangen til de rikeste innbyggerne presserende spørsmål om dens fremtidige økonomiske motstandskraft.

Med rivaliserende knutepunkter som Dubai, Paris, Genève og Frankfurt på fremmarsj, står London overfor en formidabel utfordring med å gjenvinne sin tidligere posisjon som et globalt fristed for de rike.